Bruno Cardeñosa: «Trump es abanderado de cualquier cosa muy contraria a la paz»

Cuando Hitler se suicidó, profetizó que en el futuro llegaría un IV Reich… ¿Ha llegado ese tiempo? ¿Es Donald Trump el líder de esa nueva corriente de Ilustración oscura?. Al respecto conversamos con el periodista de investigación Bruno Cardeñosa, autor del libro «El IV Reich, los poderes secretos de la Ilustración oscura», para que nos desvele esta incógnita.

Así reza la reseña del nuevo libro de Cardeñosa, quien es directo de uno de los programas de radio más sintonizados de España, «La Rosa de los vientos«, en Onda Cero:

«Después de su llegada al poder, en abril de 2025, creyéndose un nuevo dios del mundo, Trump puso en marcha el mayor ataque al comercio que se ha efectuado tras la segunda guerra mundial. Aunque se ha echado atrás en algunas cosas, ya ha sembrado lo que acabará siendo una gran crisis a todos los niveles.

Vivimos en un tiempo distópico. El mundo está girando hacia el autoritarismo y el fascismo. Se utilizan la mentira y la posverdad para lograr el engaño masivo en el que estamos inmersos. Bruno Cardeñosa, periodista de largo aliento, ha documentado esta obra con las mejores fuentes y voces autorizadas en política, historia y sociedad. El resultado es este libro imprescindible, escrito con el pulso de un gran reportaje: comprometido, divulgativo y de ágil lectura, que interpela directamente al lector.

No es historia, no es pasado, no es otro tiempo: es el asalto al mundo y está ocurriendo ahora mismo».

¿Quién es Bruno Cardeñosa?

Nacido en Orense en 1972, Bruno Cardeñosa es uno de los más importantes periodistas de investigación y escritor español conocido por su trabajo en radio, prensa y televisión, especialmente vinculado a la divulgación de misterios, conspiraciones y temas históricos. Desde 2007 dirige y presenta el programa “La Rosa de los Vientos” en Onda Cero y ha sido también director de la revista “Historia de Iberia Vieja”.​

Perfil profesional

Se formó en periodismo en la Universidad del País Vasco y comenzó muy joven su trayectoria profesional en la radio, colaborando en espacios dedicados al misterio y lo paranormal. Con el tiempo se ha consolidado como una de las voces más reconocibles en la divulgación de enigmas, fenómenos insólitos y análisis críticos de la actualidad.​

Libros más destacados

Entre sus obras más conocidas se encuentran títulos centrados en conspiraciones y poder, como “El gobierno invisible”, “W de Wikileaks” y “Triple A”, donde analiza la influencia de gobiernos y grandes estructuras de poder. También ha publicado libros de misterio y enigmas, como “Expedientes del misterio”, “100 enigmas del mundo” o “Mentiras populares. Leyendas urbanas y otros engaños”, además de trabajos de carácter histórico y de divulgación científica.