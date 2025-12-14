Indra no puede ser juez y parte en las elecciones

Hoy hablamos de algo mucho más serio que un simple debate sobre política electoral: hablamos de cómo proteger nuestras elecciones de posibles manipulaciones, fallos o interferencias, especialmente cuando el propio sistema depende de empresas controladas políticamente.

La propuesta no es mía, es la que plantea Antonio Naranjo en El Debate: contratar a una auditora global independiente —una de las Big Four— para garantizar elecciones limpias, transparentes y verificables por los ciudadanos.

¿Por qué es necesario? Ya sabemos que las primarias en el PSOE no fueron limpias y hubo cambios de urnas.

Ahora va a controlar INDRA los resultados electorales, cuando ya sabemos que:

✔ SEPI ya controla la compañía, con un 20%

✔ Escribano, nombrado por Sánchez, se va a quedar con otro 26% tras vender su empresa a Indra

✔ y lo más grave: es Indra quien recibe directamente del Ministerio del Interior todas las actas electorales para procesar los resultados nacionales.

Es decir, todos los datos electorales pasan por una empresa controlada por el Gobierno, sin ningún auditor externo, sin doble verificación y sin supervisión independiente.

Esto no significa que haya fraude, pero sí que existe un riesgo sistémico que ningún país serio aceptaría.

La propuesta es sencilla: que una auditoría externa de primera fila —como las que auditan bancos centrales, gobiernos o multinacionales— desarrolle una plataforma neutra y segura donde:

✔ cada interventor pueda subir en tiempo real las actas de su mesa;

✔ la información se procese en la nube de la auditora, no en sistemas controlados por el Gobierno;

✔ los resultados se publiquen al instante, abiertos a cualquier ciudadano;

✔ los datos oficiales del Interior puedan contrastarse acta por acta;

✔ se garantice la integridad del proceso electoral desde la mesa hasta el escrutinio final.

Esto no es teoría conspirativa. Es precaución democrática, basada en hechos reales:

📌 control político sobre Indra;

📌 concentración de datos en manos de una empresa sin auditores externos;

📌 ausencia total de verificación pública independiente;

📌 antecedentes de manipulación interna en el PSOE (Koldo–Ábalos).

España necesita un sistema donde ningún Gobierno tenga la llave del recuento. Porque no se trata de quién gana o pierde. Se trata de que el resultado sea incuestionable.