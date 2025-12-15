Si el Gobierno lo permite

276.000 viviendas prometidas… 0 construidas

Economía

Hoy destapo uno de los mayores engaños políticos de los últimos años: las 276.000 viviendas prometidas por Pedro Sánchez… que nunca han existido.

Son, simple y llanamente, casas fantasma.

Mientras el Gobierno anunciaba en ruedas de prensa, mítines y campañas un esfuerzo histórico en vivienda pública, la realidad contable es demoledora: En siete años, solo ha dedicado 806 millones de euros a vivienda. No 20.000 millones. No 10.000. Ni siquiera 1.000 al año. 806 millones en total.

Es decir: menos que un mes de gasto en intereses de la deuda, y muchísimo menos que lo que cuesta un solo programa clientelar de los que el Gobierno activa para ganar votos.

🔥 LAS PROMESAS INCUMPLIDAS (UNA A UNA)

📌 17/2/2021: “Dedicaremos 1.000 millones a vivienda asequible.” Resultado real: cero ejecución efectiva ese año y 55 millones totales en todo 2020.

📌 25/3/2023: “Construiremos 20.000 viviendas en suelo del Ministerio de Defensa.” Resultado real: ninguna vivienda ejecutada; cero asignación contable en la función de vivienda.

📌 Julio 2023: anuncio estrella electoral: 183.000 viviendas nuevas. Resultado real: ni un solo euro asignado a este plan en contabilidad nacional.

📌 29/7/2024: “4.000 viviendas con ayuda del ICO”. Resultado real: 195 millones en 2024 en toda la función vivienda, y la mayoría ni ejecutados.

⚡ EL DATO FINAL Desde que Sánchez llegó a Moncloa:

🧱 Prometidas: 276.000 viviendas

🏚️ Construidas: 0

💶 Presupuesto ejecutado realmente: 806 millones

España tiene un problema de vivienda real, dramático para jóvenes y familias.

Y el Gobierno ha respondido con marketing electoral mientras destinaba menos del 0,05% del PIB anual a vivienda.

Hoy te muestro, con datos oficiales de la IGAE, cómo las promesas de vivienda han sido pura propaganda.

