Zapatero acorralado: recientes revelaciones de Carvajal, querellas en España y petición de sanciones Magnitsky por sus vínculos con la narcotiranía venezolana

La trama de corrupción y narcotráfico que conecta a Caracas y Madrid continúa creciendo y coloca al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en el punto más crítico de escrutinio internacional desde que dejó el poder.

La combinación de tres fuerzas —testimonios judiciales, organizaciones civiles y autoridades internacionales— ha creado una tormenta política y jurídica sin precedentes para el exmandatario:

(1) Las recientes revelaciones proporcionadas por Hugo “El Pollo” Carvajal a la justicia estadounidense sobre el financiamiento ilícito del chavismo a dirigentes políticos de España y otros países;

(2) La querella presentada en tribunales españoles por la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX);

(3) La solicitud formal del sindicato Manos Limpias ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para que Zapatero sea sancionado bajo la Global Magnitsky Act, por presunta colaboración con la estructura criminal del régimen venezolano.

La sombra de PDVSA y la financiación ilegal

Carvajal, exjefe de inteligencia venezolana y engranaje clave del llamado Cártel de los Soles, ha detallado ante autoridades estadounidenses cómo PDVSA habría sido utilizada como una caja negra para financiar campañas políticas, estructuras de propaganda y redes de influencia ideológica en Europa y América.

En su testimonio, el exgeneral señala a Zapatero como un operador político privilegiado del régimen, beneficiado con recursos y contratos opacos mientras actuaba como facilitador de los intereses del chavismo en España y la Unión Europea.

Las denuncias incluyen transferencias, contratos ficticios, lobbies encubiertos y reuniones estratégicas para blanquear la imagen del régimen de Maduro en el extranjero.

URVEX lleva el caso a la justicia española

En paralelo, la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX) presentó una querella formal ante un tribunal español contra Rodríguez Zapatero, así como contra otros colaboradores del régimen venezolano protegidos en territorio español.

URVEX acusa al expresidente de “colaboración activa” y de haber facilitado canales de legitimación internacional para una dictadura involucrada en crímenes de lesa humanidad, corrupción masiva y una red de narcotráfico que desestabiliza la región.

La organización sostiene que “España se ha convertido en un refugio político y económico” para exfuncionarios chavistas y operadores de la narcotiranía.

Manos Limpias pide sanciones Global Magnitsky

En un movimiento sin precedentes en España, el sindicato Manos Limpias, liderado por Miguel Bernad, presentó ante la Embajada de Estados Unidos en Madrid un requerimiento formal al Departamento del Tesoro, solicitando que Zapatero sea sancionado bajo la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (2016).

Esta ley permite congelar activos, prohibir entrada a EE.UU. y perseguir internacionalmente a personas responsables de graves actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.

Manos Limpias argumenta que Zapatero ha sido “uno de los principales defensores y operadores del régimen de Maduro en Europa”, contribuyendo a su supervivencia pese a informes de torturas, detenciones arbitrarias, corrupción multimillonaria y vínculos estrechos con el narcotráfico internacional.

Las Principales alegaciones contra Rodríguez Zapatero por parte de Manos Limpias

Apoyo político y diplomático al chavismo

a) Actuó como mediador parcial en las mesas de negociación de Dominicana (2016–2018), presionando a la oposición bajo amenazas (testimonio de Julio Borges).

b) Ha realizado más de 35 viajes a Venezuela, actuando como agente de influencia de Maduro.

c) Ha presionado en foros internacionales (Grupo de Puebla) para suavizar sanciones y legitimar elecciones cuestionadas (2024).

d) Fue criticado incluso por Felipe González, quien lo acusó de ser el único del Grupo de Puebla que no exigió revisar actas electorales.

Presunta corrupción y beneficios económicos

Mina de oro en Venezuela: testimonio de Piedad Córdoba y ratificación de Hugo “El Pollo” Carvajal.

Contratos petroleros con PDVSA: denuncia de Rafael Ramírez (exministro de Petróleo).

Minería ilegal (Ikabarú): vinculación denunciada por el diputado Américo de Grazia.

Caso Duro Felguera / Termocentro: documentos entregados por Javier Alvarado que apuntan a sobornos por 1.500 millones €.

Trama petrolera internacional: denuncias de Víctor de Aldama sobre pagos de PDVSA a Zapatero mediante República Dominicana para burlar sanciones.

Incremento patrimonial: según prensa, su patrimonio inmobiliario se habría multiplicado ×90 desde 2011.

Legitimación de un régimen acusado de violar DD. HH.

Su rol como observador electoral y su negativa a denunciar fraudes habría contribuido a perpetuar un régimen sancionado por EE. UU. como narcoestado (Cartel de los Soles).

Un cerco internacional que se estrecha

La articulación de estos tres frentes —declaraciones judiciales, acciones civiles y presión internacional— coloca a Zapatero ante un escenario inédito: Riesgo de bloqueo de cuentas y bienes bajo jurisdicción estadounidense. Investigación penal en España por cooperación con una estructura criminal extranjera. Daño reputacional global al PSOE y a la política exterior española. Posible apertura de expedientes europeos sobre financiamiento irregular desde estados extranjeros.

El caso abre la puerta a una de las investigaciones transnacionales más profundas de los últimos años, donde los tentáculos financieros y políticos de la narcotiranía venezolana podrían terminar arrastrando a figuras de alto nivel en Europa.