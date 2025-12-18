‘24x7’

Aldama arruina la huida de Sánchez a Bruselas y le borra la sonrisa a Cerdán

Archivado en: Periodismo Online

Más información

Santos Cerdán y Víctor de Aldama.

Santos Cerdán niega haber tenido relación con Víctor de Aldama y el empresario le refresca '15.000 veces' la memoria

No escampa en Moncloa. Ni en Ferraz.

La lluvia de escándalos que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez es incesante.

Cada día trae un nuevo imputado, un nuevo detenido o como mínimo, una nueva comparecencia en las Comisiones de investigación, como la de Santos Cerdán en el Senado.

El exsecretario de Organización del PSOE derrochó chulería y cinismo, negando que tuviera algo que ver con Servinabar o que la voz de los audios fuera la suya.

Sin embargo, la respuesta vino de alguien a quien también negó en su comparecencia. Víctor de Aldama publicó un vídeo en el que detalla que sí tuvieron un encuentro, y que fue para discutir de las mordidas que cobraba la presunta trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

En medio, Pedro Sánchez ‘huyó’ a Bruselas para escapar de los efectos de la comparecencia de su exmano derecha; sin embargo, no importa la tierra de por medio que ponga, la corrupción y los acosos sexuales en su formación, no podrá escapar de su responsabilidad política -y ya veremos si penal- por permitir y tapar todo esto.

Este y otros asuntos son abordados en el ‘24×7’ de este jueves, 18 de diciembre.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PORTÁTILES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]