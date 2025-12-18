Aldama arruina la huida de Sánchez a Bruselas y le borra la sonrisa a Cerdán

No escampa en Moncloa. Ni en Ferraz.

La lluvia de escándalos que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez es incesante.

Cada día trae un nuevo imputado, un nuevo detenido o como mínimo, una nueva comparecencia en las Comisiones de investigación, como la de Santos Cerdán en el Senado.

El exsecretario de Organización del PSOE derrochó chulería y cinismo, negando que tuviera algo que ver con Servinabar o que la voz de los audios fuera la suya.

Sin embargo, la respuesta vino de alguien a quien también negó en su comparecencia. Víctor de Aldama publicó un vídeo en el que detalla que sí tuvieron un encuentro, y que fue para discutir de las mordidas que cobraba la presunta trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

En medio, Pedro Sánchez ‘huyó’ a Bruselas para escapar de los efectos de la comparecencia de su exmano derecha; sin embargo, no importa la tierra de por medio que ponga, la corrupción y los acosos sexuales en su formación, no podrá escapar de su responsabilidad política -y ya veremos si penal- por permitir y tapar todo esto.

Este y otros asuntos son abordados en el ‘24×7’ de este jueves, 18 de diciembre.