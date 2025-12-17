El juez Peinado llama a la UCO… tiene algo gordo de Begoña

¡Ojo al bombazo!

Cuando todas las miradas estaban centradas en el Senado y, más en concreto, en la declaración de Santos Cerdán por el ‘caso Koldo‘, salta la noticia desde los juzgados de Plaza de Castilla.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por hasta cinco delitos, ha decidido volver a la carga para ver si, ahora sí, logra ampliar las pesquisas a la para abarcar la posible intervención de la principal investigada en el rescate de la aerolínea Air Europa durante la pandemia.

En una providencia, a la que ha tenido acceso el diario ‘ABC‘, el magistrado señala que tras recibir un escrito de de un interesado en ser acusación, antes de admitirlo, quiere que la Sección de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dirige Antonio Balas valore si «han aparecido hechos nuevos respecto del rescate de Air Europa», tal y como dispuso en su día la Audiencia Provincial de Madrid en hasta dos resoluciones por las que le conminaba a abandonar esa línea de investigación.

Esta providencia llega después de que tanto el exministro José Luis Ábalos como su exasesor Koldo García deslizaran en sendas entrevistas con el digital OkDiario, realizadas antes de que entraran en prisión sin fianza y publicadas una vez entraron en el centro penitenciario de Soto del Real, que la esposa del presidente del Gobierno habría tenido un papel clave en la consecución del rescate público de la aerolínea.

Para hablar de este y otros asuntos estarán este 17 de diciembre de 2025 en el plató de ‘La Burbuja’, el programa que Josué Cárdenas dirige y presenta en Periodista Digital, Juan Velarde, redactor de este medio; Pedro Gallego, bombero y analista político y Eduardo Martín Duarte, abogado