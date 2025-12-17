Santos Cerdán tira de victimismo y lanza un misil contra un Pedro Sánchez cada vez más pringado

Vergonzoso.

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha acudido hoy a la Comisión de Investigación sobre el llamado caso Koldo en el Senado no para responder ni asumir responsabilidades sobre sus presuntos chanchullos, sino para dar pena.

La estrategia de la exmano derecha de Sánchez en la Cámara Alta ha sido la misma que en los juzgados: decir que todo es una persecución política, digna de la Inquisición; que los mensajes con Koldo y Ábalos están manipulados; que los audios no son reales; que él no tiene nada que ver con Servinabar, y que es más recto que una columna de edificio.

Sin embargo, el navarro, además de no ofrecer explicaciones al acogerse a su derecho a no declarar, sí dejó un durísimo mensaje que debió caer como una bomba en Ferraz y en Moncloa: al ser preguntado por la senadora de UPN, María Caballero, por qué en esta ocasión acudió solo y no fue «arropado» por los socialistas, como en la anterior vez que acudió al Senado —antes de entrar en prisión preventiva—, respondió: «mejor solo que mal acompañado».

La frase, sacada del refranero, no debe de sentar nada bien al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Más aún cuando el también exdiputado defendió únicamente a la fontanera del PSOE, Leire Díez, en las pocas respuestas que ofreció a las preguntas de sus señorías.

El marido de Begoña está cada vez más pringado en la corrupción estructural que se instaló desde el primer día del sanchismo, y los distintos casos de corrupción cercan cada vez más al líder del PSOE.

Este y otros asuntos de actualidad son abordados en el «24×7» de este miércoles, 17 de diciembre, junto al periodista Carlos Dávila.