Zapatero, el EJE DEL MAL: caída INMINENTE tras su testaferro

En un nuevo capítulo de la interminable saga de corrupción que asola al Gobierno sanchista, salen a la luz indicios que apuntan directamente a José Luis Ábalos y al propio José Luis Rodríguez Zapatero en el escandaloso rescate de la aerolínea Plus Ultra con fondos públicos. Mientras el PSOE intenta minimizar el asunto y Pedro Sánchez pasa de puntillas sobre la podredumbre en su partido, la oposición exige responsabilidades y llama a la rebelión interna de los socialistas decentes para recuperar un partido centenario secuestrado por tramas opacas y presiones insoportables.

La dimisión de Pilar Alegría como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y portavoz del Gobierno, anunciada este martes tras cuatro años y medio en el cargo, representa un nuevo episodio de inestabilidad en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Aunque Alegría justifica su salida para centrarse en la candidatura del PSOE a la presidencia de Aragón en las elecciones del próximo 8 de febrero, lo cierto es que abandona el barco en un momento de máximo desgaste para el sanchismo, con el partido envuelto en casos de corrupción como el de Plus Ultra y controversias por acoso sexual que han salpicado a altos cargos.

La realidad es que el Gobierno de Sánchez acumula parálisis, retrocesos y un rosario de casos de corrupción incompatibles con la decencia democrática. Los españoles merecen un cambio urgente.

Rebeca Crespo pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Frontera’ este martes 16 de diciembre de 2025.

