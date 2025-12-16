La Navidad más oscura de Sánchez: el calendario de adviento del Gobierno lleno de escándalos sexuales

Este mes de diciembre está siendo un auténtico calvario para Pedro Sánchez.

El marido de la imputada Begoña Gómez hace frente a sus Navidades más complicadas ante los escándalos y denuncias por acoso dentro del PSOE.

Cada día amanecemos con una noticia nueva. Detenciones, casos de corrupción y presuntos abusos sexuales por parte de algunos socialistas.

Calendario de adviento

1 de diciembre

Arranca el mes con el caso Ábalos y su ingreso en prisión días atrás. El exministro de Transportes dejó varios recados que se hicieron públicos antes de entrar en la cárcel. A su vez estalla el caso Salazar, salen a las luz la denuncia contra el socialista Paco Salazar por sus comportamientos repulsivos hacia las mujeres.

3 de diciembre

Otra denuncia por acoso sexual en Torremolinos sale a la luz. Una militante del PSOE de Torremolinos (Málaga) presentó una denuncia por acoso sexual contra Antonio Navarro, entonces secretario general del PSOE local y cargo institucional.

El PSOE acepta suspender funciones de la ejecutiva local en Torremolinos y la dirección provincial asume sus responsabilidades mientras se designa una gestora.

8–9 de diciembre

Koldo García recurre su ingreso en prisión provisional y alega arraigo familiar, aunque el procedimiento judicial sigue activo.

En cuanto al caso de acoso sexual en Torremolinos, se conocen los detalles de los mensajes y la denuncia que se remonta a 2021. Pedro Sánchez habla públicamente sobre el tema del acoso y las denuncias que afectan al partido reconociendo la necesidad de mejorar protocolos y subrayando el compromiso con la igualdad aunque el partido miró para otro lado tras estas denuncias internas.

10 de diciembre

Suspensión en el Congreso de José Luis Ábalos como diputado tras desestimarse recursos en el caso Koldo y con posterior ingreso en prisión preventiva.

Detención de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso en una operación de la UCO de la Guardia Civil dentro de una investigación de presunta trama de corrupción con contratos públicos valorados en millones de euros.

Varias mujeres denuncian a José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, por acoso sexual.

12 de diciembre

El PSOE pide perdón a las víctimas de acoso sexual y califica como “falta muy grave” la conducta de Paco Salazar.

Dimiten la secretaria de Igualdad de Galicia y el alcalde de Belalcázar, relacionados con denuncias por acoso.

13 de diciembre

Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso quedan en libertad con medidas cautelares tras comparecer ante la Audiencia Nacional, con retirada de pasaporte.

14 de diciembre

Continúan las informaciones sobre la trama de Leire y Antxon Alonso, incluyendo detalles de presuntas comisiones ilegales y métodos para influir en adjudicaciones públicas.

15 de diciembre

El juez Pedraz asume formalmente la investigación de la causa contra Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso por presuntos amaños en adjudicaciones públicas.

Pedro Sánchez realiza el balance de fin de año una semana antes lo normal, intenta equilibrar la gestión del año con el balance de estos escándalos, defendiendo la acción del Gobierno.

A nivel interno del PSOE, crece el movimiento de indignación por las denuncias de acoso sexual y varias militantes piden mayor apoyo a las víctimas en el marco de lo que se denomina un “Me Too” en el partido.