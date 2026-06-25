Bestial choque entre Alfonso Serrano y Chema Crespo por la nueva treta de Sánchez para manipular el censo

Saltaron chispas.

Este jueves 25 de junio de 2026, en un tenso enfrentamiento en ‘Espejo Público’ de Antena 3, el senador del Partido Popular y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y el director de Público.es, Chema Crespo, protagonizaron un duro cruce de acusaciones sobre la Ley de Nietos y la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para agilizar la nacionalización masiva de descendientes de exiliados españoles.

Alfonso Serrano denunció con contundencia lo que considera la nueva treta del Ejecutivo socialista. Según el político popular, el Gobierno estaría impulsando con urgencia la concesión de la nacionalidad española a cientos de miles de personas —principalmente en países como Argentina— que ni ellos ni sus padres han pisado nunca España. “Hay 2,3 millones de solicitudes de nacionalización”, afirmó Serrano, subrayando que estas personas obtendrían automáticamente el derecho a voto en las próximas elecciones autonómicas y generales si se resuelven los expedientes antes de final de año.

El senador detalló cifras alarmantes para la Comunidad de Madrid: actualmente hay alrededor de 36.000 hispano-argentinos con derecho a voto, pero esa cifra podría dispararse hasta los 160.000 en menos de un año. “No hace falta ningún tipo de vínculo”, insistió, explicando que cualquiera podría inscribirse en el censo madrileño aunque su abuelo procediera de otro lugar de España, como Llanes. Serrano acusó al Gobierno de contratar empresas externas para acelerar los trámites en los consulados y exigió transparencia total sobre las intenciones reales detrás de esta “urgencia”.

Por su parte, Chema Crespo reaccionó con visible indignación ante las tesis del popular. El periodista tachó de “tremendamente grave, injusto y tramposo” el argumentario de Serrano y le reprochó que estuviera cuestionando la vigencia del sistema democrático en España.

“¡Esto es acojonante!”, exclamó Crespo, “cada vez que llegan procesos electorales que no os satisfacen, cuestionáis el sistema”, le espetó.

La Ley de Nietos y las críticas del PP

La conocida como Ley de Nietos, integrada en la Ley de Memoria Democrática de 2022, permite a hijos y nietos de españoles que perdieron o renunciaron a su nacionalidad por exilio (o por otras causas como el matrimonio de mujeres españolas antes de 1978) solicitar la ciudadanía española. Aunque el plazo oficial para solicitudes bajo esta vía específica cerró en octubre de 2025, el Gobierno ha abierto procedimientos especiales y prorrogas que, según críticos, amplían de facto el beneficio a un volumen mucho mayor de descendientes, incluso de emigrantes económicos de épocas anteriores y a tataranietos en algunos casos.

El Partido Popular ha criticado duramente esta política. Considera que se ha convertido en un “coladero” que no respeta el espíritu original de reparación a las víctimas del franquismo y que se utiliza con fines electoralistas.