La ley de nietos le ‘fabrica’ a Sánchez 16.000 votantes al mes: para las próximas generales el censo habrá crecido en 600.000

La ley de nietos ha dejado atrás su carácter de debate sobre reparación histórica para convertirse en un tema con un notable peso electoral. De acuerdo con las cifras divulgadas por El Debate y otros medios, el flujo de nuevas inscripciones en el censo exterior se sitúa en torno a 16.000 votantes mensuales, lo que podría traducirse en aproximadamente 600.000 antes de los próximos comicios.

Este dato es significativo en un país donde las elecciones suelen decidirse por márgenes estrechos. A la par, el censo de residentes ausentes ha crecido con fuerza desde las últimas elecciones, y algunas estimaciones apuntan a un incremento cercano al 16%; en Madrid, que lidera el censo exterior, ese aumento podría llegar incluso al 28%. En otras palabras: la España que vota desde el extranjero ya no es una mera anécdota administrativa, sino una pieza capaz de alterar la composición del parlamento.

En política, cuando el censo se expande, los partidos dejan de centrarse únicamente en lo local y comienzan a mirar también hacia los aeropuertos.

Cuba, el gran embudo y foco de atención

El caso de Cuba ilustra perfectamente la problemática. El Debate sostiene que una de cada siete solicitudes relacionadas con la Ley de Memoria Democrática proviene de esta isla y que ya son más de 350.000 los cubanos que han iniciado el proceso. No se trata solo del volumen: también es relevante cómo se lleva a cabo la tramitación. El mismo medio denuncia que la documentación oficial cubana depende de certificaciones emitidas por una empresa estatal vinculada al régimen, lo que aporta una capa adicional de opacidad a un procedimiento ya colapsado.

A esto se suma un colapso operativo evidente. Los consulados están atestados con solicitudes a tal ritmo que, en el caso de Buenos Aires, se necesitarían más de un siglo para resolver el atasco si se mantiene la velocidad actual, según las referencias publicadas en la prensa. La imagen resulta tan gráfica como incómoda: expedientes apilados, ventanillas desbordadas y una burocracia que avanza con la lentitud propia de un domingo por la tarde.

Contratos externos para aliviar la carga

Para acelerar la tramitación, el Gobierno ha decidido recurrir a contratos externos y reforzar el personal en los consulados, una medida destinada a ganar tiempo ante un sistema que ha quedado desbordado. En lo que respecta a La Habana, El Debate detalla un contrato con Grupo PALCO para incorporar más personal y así aliviar la carga laboral.

Este recurso presenta una lectura ambivalente. Por un lado, refleja la presión real sobre los expedientes. Por otro lado, alimenta la sospecha de que el Estado intenta mantener a flote un proceso para el cual nunca se realizó un cálculo serio sobre su dimensión final. Si las oficinas se quedan cortas, se contrata ayuda adicional; si el atasco persiste, se amplía el plazo; si continúan los problemas, se confía en que el calendario electoral haga su trabajo. La administración parece ir siempre un paso detrás del volumen creciente del papeleo.

El debate político: reparación o manipulación del voto

La controversia subyacente es conocida: para el Gobierno, esta norma corrige una deuda histórica con los descendientes del exilio; para sus detractores, está generando una expansión masiva del censo con consecuencias políticas innegables. 20 Minutos ya cifró en 545.000 los expedientes aprobados hasta marzo y apuntó que las solicitudes superan ampliamente el medio millón. Otros medios elevan esa cifra a más de 2,4 millones, con cientos de miles ya tramitándose o pendientes.

No solo importa cuántos nuevos españoles habrá; también es crucial determinar dónde ejercerán su derecho al voto. La ley permite elegir circunscripción a aquellos descendientes que nunca han residido en ese municipio, lo cual abre la puerta a situaciones insólitas como votar en Jaén o Lugo, sin haber tenido conexión vital alguna con esas provincias. Desde una perspectiva democrática, esta norma distribuye ciudadanía; desde una óptica política, también redistribuye poder electoral. Y aquí surge cierta incomodidad.

Un problema administrativo con efectos duraderos

El crecimiento del censo exterior no es uniforme. Aunque Argentina sigue siendo el principal punto de tramitación con centenares de miles de expedientes acumulados, Cuba resalta por su combinación única entre volumen elevado, dependencia documental y lentitud institucional. En este escenario, es probable que el incremento del voto exterior tenga repercusiones tanto en futuras generales como en autonómicas—donde márgenes más ajustados convierten cada inscripción en una posible pieza clave del rompecabezas electoral.

Además hay un aspecto menos visible pero igualmente relevante: adquirir nacionalidad no solo modifica el padrón; también transforma la relación de parte de la diáspora con España. Muchos nuevos ciudadanos no residirán aquí físicamente pero sí podrán participar activamente en la vida política desde fuera. En última instancia, esta ley ha creado una paradoja muy española: un proceso concebido para reparar una ruptura histórica termina teniendo un impacto casi silencioso sobre las dinámicas del poder. Todo ello mientras los consulados continúan haciendo malabares con expedientes y citas bajo un reloj que también tiene su voz en este asunto.