Luis María Pardo vaticina el peor escenario para el PSOE tras la decisión fulminante de la Audiencia Nacional

Tiene muy mala pinta.

Y es que en el PSOE, a día de hoy, ponen un circo y les crecen los enanos.

Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que está encargado de investigar el tema de los pagos en efectivo en la formación de Ferraz, ha decidido abrir una pieza separada sobre este asunto.

El asunto es para echarse a temblar. No solo en Ferraz, también en La Moncloa.

