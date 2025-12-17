La Audiencia Nacional acorrala al PSOE: El juez abre pieza secreta por pagos en efectivo en Ferraz de 2017 a 2024

No hay día de paz para el PSOE.

El juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar los pagos en efectivo entre los años 2017 y 2024 en la sede de Ferraz, Ismael Moreno, va un paso por delante y ha optado por abrir una pieza secreta.

Esta acción se inscribe dentro del marco del caso Koldo, donde se sospecha que los recursos del partido podrían haber sido empleados para blanquear comisiones derivadas de adjudicaciones irregulares en obras públicas. El magistrado ha trasladado la información a la Fiscalía Anticorrupción y ha decretado el secreto durante un mes, con el fin de salvaguardar datos sensibles de cargos, empleados y simpatizantes.

Desde el partido, los socialistas defienden que estos movimientos son simplemente reembolsos habituales de gastos, realizados directamente desde bancos y correctamente registrados en su contabilidad oficial.

Aseguran que no hay billetes de quinientos euros ni irregularidades y expresan su preocupación por posibles usos partidistas de la información por parte de rivales como PP o VOX, quienes están personados en la causa. Sin embargo, el juez ha señalado que existen «incógnitas» sobre el origen del dinero disponible en la sede de Ferraz para llevar a cabo estos pagos, una práctica que según sus autos no era infrecuente.

Antecedentes del caso Koldo y la conexión con Ferraz

La investigación se origina a partir de las indagaciones sobre Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, así como el propio exministro, quienes se encuentran actualmente en prisión provisional bajo sospechas de recibir comisiones relacionadas con contratos de mascarillas durante la pandemia.

La Guardia Civil detectó discrepancias en las cuentas del PSOE, al descubrir pagos en sobres destinados a Ábalos y Koldo, que no coincidían con la documentación inicialmente presentada al Tribunal Supremo. El juez Leopoldo Puente, encargado de instruir el caso principal, interrogó al exgerente socialista Mariano Moreno y a una empleada, quienes admitieron que los controles sobre los reembolsos eran laxos.

El juez Puente decidió remitir la rama financiera a la Audiencia Nacional en noviembre, al considerar que aunque no estaba directamente ligada al amaño de obras, merecía análisis independiente. La Fiscalía ha apuntado a posibles delitos relacionados con blanqueo o desfalco dentro del partido. Según cifras proporcionadas por el propio PSOE, entre 2017 y 2024 se han retirado un total de 942.388 euros en efectivo para la caja de la Secretaría de Organización, destinado a equipos vinculados a Ábalos, Santos Cerdán y otros miembros relevantes.

En una comparecencia ante el Senado el pasado 30 de octubre, el presidente Pedro Sánchez, quien también es secretario general del PSOE, reconoció haber recibido pagos en efectivo «en alguna ocasión», siempre respaldados por factura y justificante. En este contexto, también surgió el nombre de Paco Salazar, exdirector de Análisis en la Presidencia, quien según testimonios también recibió pagos bajo esta modalidad.

Sospechas y falta de controles en la caja del PSOE

El juez Moreno justificó la decisión de mantener el secreto por la «especial gravedad» de los hechos investigados y por lo reservado que son los documentos involucrados. Afectan a «varias personas», desde cargos hasta voluntarios, lo que requiere diligencias adicionales. Pidió todos los pagos y justificantes «sin importar quién sea el destinatario», algo que el PSOE cumplió este martes aunque solicitando eliminar datos relacionados con personas no investigadas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advirtió sobre una «falta de concordancia» entre las liquidaciones oficiales y las conversaciones grabadas entre Koldo García y su exmujer, Patricia Uriz, acerca de ingresos recibidos en sobres en Ferraz. En una entrevista, Koldo llegó incluso a afirmar haber cobrado más dinero del declarado ante la UCO, mencionando específicamente «billetes grandes que nadie quería».

La Fiscalía Anticorrupción considera insuficiente la documentación inicial presentada y exige aclarar tanto el modo como los motivos detrás de cada pago. El juez Puente, con un toque irónico, comentó sobre lo permisivo del sistema: un cargo podría presentar un ticket ajeno para un restaurante y cobrarlo sin verificación previa, propiciando así posibles blanqueos.

La investigación podría ampliarse si desde Anticorrupción se solicitan nuevas diligencias. Por su parte, el (PSOE) defiende que todo está debidamente reflejado en su contabilidad única y oficial sin existir fondos B ocultos. Sin embargo, esta percepción pública sobre una «caja» sin filtros dentro de Ferraz genera inquietudes acerca del manejo interno del partido.