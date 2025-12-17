Rafa Latorre se descojona de las amenazas de Yolanda Díaz a Pedro Sánchez: «Es capaz de todo, incluso de quedarse en el Gobierno»

Amenazas vacías

Rafa Latorre no traga con el papel impostado de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante su último ultimátum de hacer algo si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no toma medidas de calado para atajar la corrupción y los escándalos de acoso que han aflorado en los últimos meses.

Las demandas airadas de la líder de Sumar se han topado con la mofa y el reproche del director de La Brújula en su monólogo:

«La indignación de Sumar va creciendo y creciendo, y ya avisan de que son capaces de cualquier cosa, incluso de quedarse en el poder», se chotea Latorre.

Latorre incide en que estas amenazas vacías del partido en coalición con el PSOE se han encontrado con el desprecio de su socio en el Gobierno, que solo les ha concedido un encuentro para tratar la situación del Ejecutivo, nada distinto de lo que hacen cada semana.

«Todo lo que le han concedido a Sumar es que le puedan llamar cumbre a una reunión porque, lo que es reunirse, ya lo hacen cada semana en el Consejo de Ministros. No sé muy bien por qué a esta reunión han de llamarle cumbre. Es una reunión para analizar cómo el Gobierno está reaccionando ante los escándalos de corrupción que están cercando al entorno personal y político de Pedro Sánchez, y también las denuncias de acoso sexual que se extienden por el Partido Socialista».

El periodista apunta que es tal la credibilidad que da Ferraz a las advertencias de Sumar que el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, se mofó de ellas en TVE, afirmando que no encontraba «mucho sentido» en las «soluciones» que proponen los de Yolanda Díaz.