Brutal estacazo en una televisión de EE.UU al «pajarraco» Zapatero y al «traidor» Sánchez

No es la primera vez que sacude al Gobierno Sánchez.

Ni tampoco tiene pinta de que vaya a ser la última.

Marian de la Fuente, periodista española que se fue a Estados Unidos a triunfar, le mete en esta oportunidad una soberana tunda al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y también a su correligionario, el actual inquilino del Palacio de La Moncloa, Pedro Sánchez.

En su programa ‘De buena Fuente’, en UniVista TV, la comunicadora, afincada en Miami (Florida) se hace eco de las relaciones de Zapatero con lo más podrido de la dictadura de Venezuela:

Entre las perlitas del pajarraco este en Venezuela es que no se puede hablar de dictadura, que hay una democracia plena. En 2021 llegó a decir que el sistema electoral venezolano es más confiable que el estadounidense. Ha sido, como saben ustedes, observador, entre comillas, internacional, aval del régimen, ha tenido reuniones privadas con Alex Saab, los narcosobrinos, llámenlo ustedes como quieran. Realmente es un personaje funesto, y cuando digo funesto lo digo con todo el concepto de la palabra.

Y siguió con su festival de estacazos en los que ya metió de lleno al también socialista Pedro Sánchez, al que no duda en catalogarle de traidor: