  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

EL DIARIO DE PRISA, A PESAR DE LAS ADVERTENCIAS, SOLO BORRÓ PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN ERRÓNEA

Antonio Naranjo estalla contra ‘El País’ por confundirle con Antonio Navarro, el acosador socialista de Torremolinos

"Si es un error involuntario, hay que decirlo en público, rectificarlo sin ambages y por supuesto disculparse. Pero si no llega eso, adoptaré medidas legales"

Antonio Naranjo.
Antonio Naranjo.
Archivado en: Antonio Naranjo | Periodismo | Periodismo Online

Más información

Paco Salazar y Antonio Navarro (PSOE)

El PSOE, al igual que en el caso Salazar, conocía con detalle las denuncias por acoso sexual de su líder en Torremolinos y lo tapó todo

No es cachaza.

Es mala leche perfectamente condensada.

Y lo peor es que se ha hecho con toda la voluntariedad del mundo.

El diario ‘El País‘ ofrecía a sus lectores una pieza relacionada con el líder socialista de Torremolinos, Antonio Navarro, el «guarrete» que se dedicaba a mandar mensajes con altísima carga sexual a las mujeres.

Sin embargo, el medio de PRISA, en vez de poner el nombre de Antonio Navarro (PSOE) optó por colocar el de Antonio Naranjo, el presentador de ‘El Análisis. Diario de la Noche’ (Telemadrid).

El periodista, avisado de esta circunstancia, escribió al medio en cuestión, pero el resultado fue estéril, ya que ‘El País’ optó por no borrarlo y hacer una rectificación chapucera a más no poder:

Pese a las advertencias del periodista y de otros usuarios de la red social X, el medio en cuestión siguió empeñado en no rectificar:

Antonio Naranjo, que de tonto no tiene un pelo, ya dejó claro que los responsables de ‘El País’, habían cometido el error de forma totalmente consciente y que, de no rectificar, tomaría medidas legales al respecto:

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

SILLAS DE OFICINA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]