Antonio Naranjo estalla contra ‘El País’ por confundirle con Antonio Navarro, el acosador socialista de Torremolinos

No es cachaza.

Es mala leche perfectamente condensada.

Y lo peor es que se ha hecho con toda la voluntariedad del mundo.

El diario ‘El País‘ ofrecía a sus lectores una pieza relacionada con el líder socialista de Torremolinos, Antonio Navarro, el «guarrete» que se dedicaba a mandar mensajes con altísima carga sexual a las mujeres.

Sin embargo, el medio de PRISA, en vez de poner el nombre de Antonio Navarro (PSOE) optó por colocar el de Antonio Naranjo, el presentador de ‘El Análisis. Diario de la Noche’ (Telemadrid).

El periodista, avisado de esta circunstancia, escribió al medio en cuestión, pero el resultado fue estéril, ya que ‘El País’ optó por no borrarlo y hacer una rectificación chapucera a más no poder:

Supongo que el nombre que ponen es un error involuntario y rectificarán y se disculparán no? — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) December 6, 2025

. @el_pais ha publicado un texto visto por miles de personas en el que se ponía mi nombre en lugar del de un concejal del PSOE presuntamente acosador. Lo ha mantenido publicado pese a cientos de avisos. Y cuando lo ha borrado… lo ha vuelto a publicar. No basta ya con borrar. pic.twitter.com/tz8OZvxTlk — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) December 8, 2025

Pese a las advertencias del periodista y de otros usuarios de la red social X, el medio en cuestión siguió empeñado en no rectificar:

Han pasado 12 horas y mantienen ustedes mi nombre en esa información, pese a mi aviso y el de sus lectores. Y han publicado otro mensaje de ese asunto, ya sin citarme, lo que demuestra que son conscientes y pese a ello ni se disculpan ni lo borran. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) December 7, 2025

Ya han pasado 22 horas y ustedes siguen difundiendo mi nombre como autor de un posible caso de agresión sexual, sin borrar el mensaje, sin hacer caso de cientos de aviso y sin disculparse. Miles de personas han leído ya su mentira, bulo o error, qué más da. El caso es que sigue. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) December 7, 2025

Han pasado 17 horas y siguen poniendo mi nombre en un asunto tan dañino como ése, a pesar de mi aviso y el de cientos de lectores. Ni eliminan ni se disculpan. Y ya es muy difícil creer que fue un error involuntario. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) December 7, 2025

Supongo que el nombre que ponen es un error involuntario y rectificarán y se disculparán no? — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) December 6, 2025

Antonio Naranjo, que de tonto no tiene un pelo, ya dejó claro que los responsables de ‘El País’, habían cometido el error de forma totalmente consciente y que, de no rectificar, tomaría medidas legales al respecto: