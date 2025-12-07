La bragueta de Salazar y la torpeza de Sánchez al subir la cremallera, hunden a Gallardo y revientan las candidaturas de Montero y Alegría

La campaña socialista en Extremadura comenzó con un lema épico —«Hazlo o lo harán»—, pero ha terminado atrapada en uno mucho menos atractivo: «Lo vimos, pero no lo hicimos».

La bragueta de Salazar, el asesor de confianza de Moncloa señalado por acoso sexual, ha evolucionado de un incidente interno a un agujero negro que está devorando al PSOE en Extremadura.

Proceso en el que la torpeza de Pedro Sánchez, intentrando tapar el escándalo, echa leña al fuego en el que se abrasan por incoherentes los socialistas.

Este escándalo también contamina las candidaturas de María Jesús “Chiqui” Montero en Andalucía y Pilar Alegría en Aragón, poniendo en entredicho el discurso feminista que el sanchismo había hecho su bandera.

Mientras Sánchez intenta restarle importancia al terremoto alegando un simple “error de velocidad” en la gestión del protocolo antiacoso, el partido hierve por dentro.

La oposición huele sangre y, entre las federaciones socialistas, ya se habla sin tapujos de “golpe a la reputación” y de una crisis que no se soluciona con un mitin sobre sanidad.

A nadie, con dos dedosd e frente y una pizca de sentido común, se le puede pasar por algo que los tres de la foto de arriba –José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Paco Salazar– han sido con sachez y por orden de aparición en la imagen, secretarios de Organización del PSOE y canidato ya nombrado a serlo.

La “bragueta” de Salazar y la “cremallera” de Sánchez

El relato interno es devastador: un asesor del núcleo duro, Paco Salazar, instalado cómodamente en los altos mandos de Moncloa, con equipo propio y poder real dentro del partido, mientras las denuncias de acoso sexual quedaron “metidas en el congelador” durante meses.

Algunos puntos clave del escándalo son:

Salazar ha sido parte del círculo cercano a Sánchez desde 2017, tanto en el PSOE como en Moncloa.

El partido acepta que las víctimas no recibieron la atención necesaria con la rapidez que requerían y que el expediente se prolongó durante meses escudándose en los plazos del protocolo interno.

La versión oficial menciona un “error informático” que hizo desaparecer denuncias; una explicación que ha incrementado las sospechas y el malestar entre las bases.

El propio Sánchez ha reconocido un “error” en la velocidad de respuesta, aunque rechaza cualquier encubrimiento y afirma no tener ya relación con Salazar.

El verdadero problema para Ferraz no es solo el caso mismo, sino la imagen que proyectan: el partido que se había erigido como abanderado del feminismo ahora debate si el fallo fue más bien formal o sustancial, mientras líderes territoriales exigen una “condena sin paliativos” y demandan que el asunto llegue a la Fiscalía.

En el PSOE resuena una pregunta que refleja la fractura interna: «¿De esto tampoco se enteró el presidente?».

El eco recuerda episodios pasados: Ábalos y Koldo, hablando despectivamente sobre mujeres prostituidas; los mensajes sexuales enviados desde Torremolinos; y ahora las afirmaciones atribuidas a Salazar sobre escotes y cuerpos que dejan mal parados cualquier manual de igualdad elaborado por Ferraz.

Machismo en serie: de Ábalos y Koldo al caso Torremolinos

La lista de polémicas machistas asociadas al PSOE se ha vuelto tan extensa que resulta difícil considerarla casual:

Los audios de José Luis Ábalos y Koldo García , donde trataban a mujeres prostituidas como objetos, dañaron gravemente la imagen moral del partido.

y , donde trataban a mujeres prostituidas como objetos, dañaron gravemente la imagen moral del partido. La Fiscalía de Málaga investiga por acoso sexual al secretario general del PSOE en Torremolinos , Antonio Navarro, debido a mensajes enviados a una militante en 2021; tras abrirse diligencias, el partido lo ha suspendido cautelarmente.

investiga por acoso sexual al secretario general del PSOE en , Antonio Navarro, debido a mensajes enviados a una militante en 2021; tras abrirse diligencias, el partido lo ha suspendido cautelarmente. A su vez, las denuncias contra Salazar han revelado un ambiente laboral tóxico dentro de una área clave de Moncloa, donde mujeres trabajaban sintiendo una atmósfera de impunidad.

Este encadenamiento ha llevado a algunos dirigentes a reconocer que el machismo se ha convertido en un factor directo de erosión política. Una responsable de organización llegó a afirmar que este episodio “amenaza con corromper uno de los pilares fundamentales del PSOE”: su supuesta superioridad ética respecto a la igualdad.

No faltan ironías internas sobre el viejo lema “soy feminista porque soy socialista”: muchas agrupaciones ya comentan con amargura “parece que algunos pensaron que solo con tener carné bastaba para tener coartada moral”.

Sánchez, “el Moranco” y el clan de los machirulos

La caricatura política está servida: columnas opinativas retratan a Pedro Sánchez como una especie de “Pedro, el Moranco”, forzado a sobreactuar discursos feministas para ocultar los ruidos provenientes de su propio “clan de machirulos”, ese entorno masculino cercano salpicado por escándalos, audios y comportamientos impropios para un partido que se autodenomina vanguardia en materia de igualdad.

Desde la dirección se repite insistentemente:

El protocolo antiacoso funciona y se ha aplicado correctamente.

Se han protegido adecuadamente a las víctimas.

No ha existido ningún tipo de “escudo” sobre Salazar tras conocerse los hechos.

Sin embargo, la realidad política contrasta duramente:

La reacción fue lenta y poco clara.

La Oficina Antiacoso, supuestamente independiente, ha quedado bajo sospecha por su supuesta tutela política.

El presidente solo tomó la palabra tras varios días sin pronunciarse públicamente durante actos públicos y mítines, justo cuando comenzaba la campaña electoral en Extremadura.

El resultado es un Sánchez acorralado, empeñado en hablar sobre sanidad pública y una legislatura prolongada mientras su partido debate si el caso Salazar debe ser llevado ante la Fiscalía y si realmente se ha hecho justicia hacia las víctimas o si todo fue solo cosmético.

Extremadura: una campaña “hundida” por la sombra de Salazar

La primera víctima electoral del escándalo podría ser Extremadura. El PSOE arriesga allí un feudo histórico ante unas elecciones autonómicas anticipadas sin Presupuestos aprobados; además enfrenta tensiones con Junts, todo bajo la sombra del caso Salazar.

Elementos destacados por las direcciones territoriales:

Este caso ha monopolizado la agenda durante la semana crucial del inicio de campaña.

La oposición asocia este escándalo con un supuesto patrón impune y con la falta de credibilidad del presidente para elegir a su círculo cercano.

Dirigentes socialistas temen sufrir una derrota “dolorosa” que afiance aún más el relato sobre el declive en aquellos territorios considerados bastiones socialistas.

El lema extremeño, “Hazlo o lo harán”, se vuelve ahora contra ellos: entre murmullos internos bromean diciendo que el verdadero mensaje dirigido al votante parece ser “créele o te lo creerán por ti”. En este caso, el humor actúa como mecanismo defensivo.

Montero y Alegría: candidaturas tocadas por su cercanía al núcleo duro

En este clima tenso, las aspiraciones territoriales tanto de María Jesús Montero como de Pilar Alegría están repletas de obstáculos políticos.

María Jesús “Chiqui” Montero en Andalucía

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha hecho pública su candidatura para liderar el PSOE andaluz, presentando un discurso centrado en reconectar con las bases e reivindicar el legado socialista frente al gobierno actual liderado por Juanma Moreno.

No obstante, su papel durante esta crisis le está pasando factura:

Ha defendido abiertamente que el PSOE “protege a las víctimas” asegurando no haber proporcionado cobertura alguna a Salazar. Sin embargo, esto lo hizo mientras crecía la tensión interna entre quienes exigían mayor firmeza y rapidez ante esta situación.

Es parte visible del núcleo duro cercano a Sánchez; precisamente donde operaba Salazar desde 2017.

En Andalucía todavía pesa la sombra del caso ERE, además su etiqueta como representante del “sanchismo” genera resistencias; ahora su imagen como dirigente institucional está manchada por este escándalo reciente.

Su candidatura llega también marcada por otro frente abierto: lo ocurrido en Torremolinos, también dentro de su federación; aquí la Fiscalía investiga al secretario general local por presunto acoso sexual. Montero ha tenido que justificar tanto la suspensión cautelar contra Navarro como explicar que actuaron cuando surgieron diligencias legales pero no antes.

Para muchos militantes andaluces ya no es solo cuestión del pasado corrupto; también es notable cómo perciben una cúpula reaccionando tarde cuando se trata de escándalos sexuales relacionados con sus propios miembros.

Pilar Alegría en Aragón

La ministra de Educación aspira ahora a liderar el PSOE aragonés, inmersa en un contexto delicado: diversas encuestas sugieren un desgaste progresivo para la marca socialista mientras tanto avanzan tanto el PP como Vox.

Su situación presenta varias complicaciones:

Como portavoz del Gobierno tuvo que salir públicamente para valorar lo sucedido con Salazar; calificó algunas expresiones atribuidas al exasesor como «vomitivas» defendiendo así la actuación gubernamental ante este asunto tan delicado.

Su cercanía al equipo directo de Sánchez junto con su rol destacado durante crisis anteriores le vinculan ante los ojos públicos con esa línea oficial que minimizó durante días lo grave del escándalo relacionado con Salazar.

En un PSOE aragonés ya debilitado, ser vista como «candidata del sanchismo» mezcla ahora esa etiqueta negativa junto con ser reconocida como quien estuvo muy presente defendiendo inicialmente dicho argumento sobre Salazar .,,.

En ambos casos —Andalucía y Aragón—la lectura interna es similar: esa «complicidad» política hacia quienes permitieron operar sin control a Salazar debilita gravemente la credibilidad tanto para Montero como para Alegría.

La revuelta socialista: quién es quién en el fuego amigo

Lejos cerrarse este asunto parece haber desatado auténtica revuelta dentro del socialismo. Diferentes federaciones han levantado sus voces denunciando lo que consideran una gestión «nefasta» junto a intentos fallidos para cerrar este tema sin llegar realmente al fondo; algo crucial dado lo importante que resulta para mantener vivo ese relato feminista tan promovido por ellos mismos .,,,.

Entre los actores relevantes:

Las federaciones desde Galicia hasta Asturias lideran presiones exigiendo llevar este caso hasta Fiscalía para demostrar así no habrá tolerancia alguna frente al acoso,,.

hasta lideran presiones exigiendo llevar este caso hasta Fiscalía para demostrar así no habrá tolerancia alguna frente al acoso,,. Dirigentes como Javier Fernández (Sevilla) o Javier García (La Rioja) han reclamado ejemplaridad exigiendo condenas claras advirtiendo cómo este episodio puede potencialmente «corromper» principios éticos fundamentales dentro PSOE ..

Figuras históricas e incluso exdirigentes critican esta «justicia feudal» existente internamente donde órganos disciplinarios parecen estar sometidos efectivamente bajo lealtad hacia líder actual ..

Surge así una incómoda pregunta central:

¿Es acaso este caso Salazar solo fallo puntual o evidencia clara sistemática donde protección entorno presidencial prima más allá protocolos establecidos incluso cuando hablamos materia acoso sexual?,,,.

Mientras tanto aquellos afines directamente hacia Sánchez han abierto sus propias luchas internas señalándose discretamente unos a otros buscando chivos expiatorios capaces salvar presidente sin admitir algún error estructural presente .,,.

Un PSOE sin Presupuestos, con Junts en juego y cuatro urnas acercándose

Todo esto ocurre mientras Gobierno permanece:

Sin contar aún con Presupuestos Generales aprobados.

Aguardando recomponer puentes necesarios junto Junts asegurar continuidad legislativa .,.

Con probable calendario marcado cuatro citas electorales próximos meses : Extremadura , Castilla León , Andalucía Aragón . ,,.

Desde Moncloa insisten repetidamente:

Esta legislatura llegará hasta final.

Ningún socio desea elecciones anticipadas.

Resultados económicos favorables acabarán tapando desgaste ocasionado tanto por caso Salazar otros escándalos presentes . ,.

Sin embargo muchos cuadros territoriales ven otro panorama distinto : deterioro acumulativo , base desmovilizada narrativas morales ya no sostienen únicamente mediante lemas .

Curiosidades y paradojas dentro crisis «de género»

Algunos detalles sobre situación circulan entre corrillos socialistas :

Oficina Antiacoso diseñada proteger víctimas garantizar independencia , acabó convirtiéndose símbolo burocracia política : plazos máximos , informes reservados desenlace llega solo cuando estalla prensa . ,.

Propio Sánchez quien había hecho igualdad uno sus sellos distintivos ahora obligado explicar cómo tres hombres confianza —Ábalos,Koldo ,Salazar— acabaron asociados diversos escándalos fuertemente machistas . .

Mientras discursos multiplican acerca feminismo institucional casos más dañinos hacia PSOE provienen ni siquiera rivales políticos sino directamente chats,audios mensajes enviados sus propios cuadros . .

Así resumen sedes socialistas momento actual : “No nos hundió derecha,sino bragueta nuestros propios hombres torpeza cremallera Moncloa ”. Una frase condensando sensación actual : esta vez problema radica hechos más allá narrativas construidas .