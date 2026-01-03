Trump celebra en vivo: “Ha sido una operación brillante” con “muchísimas tropas” y sin bajas de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un golpe de gran envergadura: la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras una operación militar relámpago que, según el propio Mandatario, fue “planeada con una precisión de reloj” y ejecutada por fuerzas estadounidenses de alto calibre. En una breve llamada telefónica con The New York Times, Trump elogió la “fantástica planificación” y a las “muchísimas tropas y gente excepcional” que llevaron a cabo la maniobra, calificándola como “una operación brillante”.

El enviado del times indicó que Trump se negó a desglosar detalles operativos y que podría ampliar la información en una conferencia de prensa prevista para la mañana desde Mar-a-Lago. Según el diario, no habría registros de bajas estadounidenses; sin embargo, no se aportaron datos sobre las víctimas venezolanas.

Horas antes de la rueda de prensa, el presidente estadounidense ya había proclamado en Truth Social la captura y la salida de Maduro y Flores de Venezuela, tras una cadena de ataques en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Trump afirmó que la operación se llevó a cabo “con éxito” y que dará más información en la cita de las 11:00 am (16:00 GMT) desde Florida.

La respuesta venezolana no tardó. Delcy Rodríguez reclamó una “fe de vida” de Maduro y Flores, mientras el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, denunció el hecho como un “ataque directo” de Estados Unidos. En un discurso televisado, calificó la acción como la invasión más flagrante sufrida por el país y prometió una respuesta política ante lo que considera una agresión externa, sin revelar aún el estado de Maduro ni de su esposa.

Este hecho, calificado por analistas como un punto de inflexión mundial, llega en un contexto de tensiones extremas entre Washington y Caracas, y promete reconfigurar el tablero político regional y las alianzas geopolíticas en los próximos días.