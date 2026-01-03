Reacciones a la detención de Maduro: de la celebración de VOX a los nauseabundos mensajes de Iglesias, Montero y Monedero

Huele a libertad de una vez por todas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en sus redes sociales la detención del narcodictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa.

A primera hora de la madrugada de este sábado se tuvieron lugar distintas explosiones en la ciudad de Caracas y fueron avistados aviones que sobrevolaban la capital de Venezuela.

La noticia ha sacudido al mundo provocando una oleada de reacciones. La izquierda comunista ha salido en tromba a denunciar la detención del dictador y cargar contra el presidente Trump. Es el caso de Pablo Iglesias, Irene Montero y Juan Carlos Monedero, entre otros líderes podemitas.

Bombardean Venezuela para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere. Permanecer en la OTAN es colaboracionismo con un Estado criminal. Hoy seguirá otra guerra, la de la desinformación y allí estará Canal Red frente la propaganda pro Trump — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) January 3, 2026

Trump bombardea Venezuela EEUU es un peligro. O les paramos o arrasarán con todo España es un país de paz y el Gobierno debe romper toda alianza con EEUU, empezando por la OTAN Todo mi apoyo a Venezuela. Una vez más, no más guerras por petróleo — Irene Montero (@IreneMontero) January 3, 2026

La intervención de Estados Unidos en Venezuela es una violación del derecho internacional. Un ataque contra el pueblo venezolano que exige una respuesta inmediata del mundo, comenzando por La Unión Europea. No pueden dejar al pueblo venezolano solo ante la violencia de Trump https://t.co/9e8kmnUSW2 — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) January 3, 2026

Si EEUU bombardea Venezuela con impunidad para robarles el petróleo, cualquiera de nosotros que no se deje robar será el siguiente. Los civiles asesinados por Trump esta madrugada en Caracas son un espejo terrible para la humanidad. Lanzar bombas y misiles sobre una capital es… pic.twitter.com/rlcSEspieo — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) January 3, 2026 Ahora mismo lo razonable y lo mínimo moralmente exigible es que la Unión Europea condene el ataque unilateral e imponga sanciones importantes a Estados Unidos. — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) January 3, 2026 Trump bombardea Venezuela.

Una vez más EEUU demuestra que cree que el mundo es suyo, y ahora va a por el petróleo venezolano.

Hay que pararles los pies.

España es un país de paz. Debemos romper relaciones con EEUU y salir de la OTAN. — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) January 3, 2026

Por su parte, Santiago Abascal, presidente de VOX, ha mostrado su apoyo a Trump y celebrado la noticia en sus redes sociales.

Hoy el mundo es un poco más libre. Debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Con nuestros aliados del Foro Madrid trabajaremos por ello.

Por el contrario, Sánchez debe estar muy preocupado. La caída de Maduro es un golpe para la mafia… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 3, 2026

El régimen narcoterrorista de Maduro debe rendirse inmediatamente y evitar sufrimiento al pueblo venezolano, al que ha torturado sin descanso y con brutalidad. — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 3, 2026

Reacciones también por parte de periodistas de calado en España.

Maduro está detenido con autorización judicial. Hay esperanza de que caiga una dictadura narcoterrorista feroz y de que haya democracia en Venezuela. Es vergonzoso que los de la "justicia internacional" de Baltasar Garzón y compañía se pongan ahora del lado del dictador. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) January 3, 2026

Qué bien empieza 2026

¡Viva Venezuela Libre! pic.twitter.com/SICpS4WoV8 — Lupe Sánchez (@Proserpinasb) January 3, 2026