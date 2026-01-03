  • ESP
OFENSIVA AL RÉGIMEN DICTATORIAL

Reacciones a la detención de Maduro: de la celebración de VOX a los nauseabundos mensajes de Iglesias, Montero y Monedero

La izquierda comunista ha salido en tromba a denunciar la detención del dictador y cargar contra el presidente Trump

Donald Trump y Nicolás Maduro PD
Huele a libertad de una vez por todas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en sus redes sociales la detención del narcodictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa.

A primera hora de la madrugada de este sábado se tuvieron lugar distintas explosiones en la ciudad de Caracas y fueron avistados aviones que sobrevolaban la capital de Venezuela.

La noticia ha sacudido al mundo provocando una oleada de reacciones. La izquierda comunista ha salido en tromba a denunciar la detención del dictador y cargar contra el presidente Trump. Es el caso de Pablo Iglesias, Irene Montero y Juan Carlos Monedero, entre otros líderes podemitas.

Por su parte, Santiago Abascal, presidente de VOX, ha mostrado su apoyo a Trump y celebrado la noticia en sus redes sociales.

Reacciones también por parte de periodistas de calado en España.

Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

