Nicolasito Maduro estalla: «La historia dirá quiénes fueron los traidores»

Se busca al traidor.

A los que van a cobrar, si la DEA cumple su palabra, la friolera de 50 millones de dólres, que era la recompensa que se ofrecía por la cabeza del tirano.

El hijo del depuesto narcodictador venezolano, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, rompió el silencio con un mensaje desafiante tras los bombardeos estadounidenses que culminaron en la captura y traslado de su padre a Estados Unidos.

En un audio filtrado, el parlamentario chavista aseguró que se encuentra “bien y tranquilo”, y prometió mantenerse firme junto a su pueblo: “Nos van a ver en la calle, levantando las banderas de la dignidad. No nos van a ver débiles”, proclamó con tono desafiante.

¿Se acuerdan cuando Nicolasito decía que iban a llegar a Nueva York? Pues su papá lo logró. pic.twitter.com/NDaFDRZ4kL — Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) January 4, 2026

En medio del caos político y las versiones que apuntan a un “espía interno” en el entorno de Maduro , el joven dirigente juró venganza: “Se los juro por mi vida, por mi papá y por Cilia: de esta vaina vamos a salir. Estoy firme, estamos firmes y mi familia está firme, firme y dura” .

El régimen chavista, conmocionado por la captura del líder que gobernó Venezuela durante más de una década, activó movilizaciones en todo el país.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interna, amparada por el Tribunal Supremo y con el respaldo de los mandos militares, mientras la incertidumbre política se apodera de Caracas.

“La historia dirá quiénes fueron los traidores”, lanzó Nicolasito, en una clara advertencia mientras el chavismo intenta cerrar filas ante el golpe más duro de su historia.

🔴TRUMP Y DELCY RODRÍGUEZ Trump no quiere llevar acabado la catastrófica transición/reconstrucción de Obama en Libia que ha llevado al país a peor, a un Estado fallido.

No quiere que lo venezolanos se maten entre ellos.

La salida del chavismo será completa pero progresiva.… pic.twitter.com/Mpa96Zyf0E — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) January 4, 2026

Miembros Principales y su Ubicación Actual

Nicolás Maduro Moros (esposo y padre): Capturado el 3 de enero de 2026 en una operación militar de EE.UU. en Caracas, junto a su esposa. Actualmente se encuentra detenido en la prisión federal Metropolitan Detention Center en Brooklyn, Nueva York, tras ser trasladado en un buque de guerra estadounidense y luego en helicóptero. Fue arrastrado de su dormitorio en el complejo militar Fuerte Tiuna mientras dormía.

(esposo y padre): Capturado el 3 de enero de 2026 en una operación militar de EE.UU. en Caracas, junto a su esposa. Actualmente se encuentra detenido en la prisión federal en Brooklyn, Nueva York, tras ser trasladado en un buque de guerra estadounidense y luego en helicóptero. Cilia Flores (esposa, conocida como «Primera Combatiente»): Capturada en la misma operación. Está en custodia estadounidense, probablemente en la misma prisión de Brooklyn, awaiting juicio en Nueva York. Su clan familiar, el «Clan Flores», ha sido acusado de nepotismo y corrupción sistemática.

(esposa, conocida como «Primera Combatiente»): Capturada en la misma operación. Está en custodia estadounidense, probablemente en la misma prisión de Brooklyn, awaiting juicio en Nueva York. Nicolás Maduro Guerra («Nicolasito», hijo biológico): Su ubicación exacta no ha sido confirmada públicamente. Algunos reportes sugieren que podría estar en Venezuela o en el extranjero, pero no se menciona su captura. Es un político activo, diputado y ex viceministro, involucrado en declaraciones sobre «construir el futuro de la familia venezolana» en 2025.

(«Nicolasito», hijo biológico): Su ubicación exacta no ha sido confirmada públicamente. Algunos reportes sugieren que podría estar en Venezuela o en el extranjero, pero no se menciona su captura. Hijos adoptivos y sobrinos (de Cilia Flores): Incluye a Walter, Yoswal y José Vicente Gavidia Flores (hijastros). Su ubicación no se detalla en reportes recientes, pero se presume que permanecen en Venezuela. Los sobrinos Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas (conocidos como «narco-sobrinos») ya fueron convictos en EE.UU. en 2016 por narcotráfico y cumplen sentencias de 18 años cada uno. No hay indicios de su liberación o traslado post-captura.

Qué Dicen (Declaraciones Públicas)

Antes de la captura, Maduro y su familia defendían el régimen como una «revolución bolivariana» contra el «imperialismo estadounidense». En diciembre de 2025, Maduro Guerra enfatizaba en eventos políticos la unión familiar para «defender y construir el futuro» de Venezuela.

Post-captura, no hay declaraciones directas de la familia inmediata. Figuras aliadas como Diosdado Cabello han exigido la liberación de Maduro, llamándolo «el único presidente legítimo». Cilia Flores, en discursos previos, negaba acusaciones de corrupción y promovía la narrativa anti-EE.UU. No se reportan comentarios de los hijastros o sobrinos recientes.

No se reportan comentarios de los hijastros o sobrinos recientes. Comunidades venezolanas en el exilio (ej. en Honduras) han expresado alegría por la captura, viéndola como el fin de una era de represión.

De Qué Viven y Fortunas Estimadas

Fuentes de Ingreso : Oficialmente, de salarios gubernamentales y posiciones políticas. Maduro, como ex presidente, ganaba alrededor de $4,000 mensuales, con beneficios estatales como residencias, seguridad y transporte. Cilia Flores, ex presidenta de la Asamblea Nacional, tenía ingresos similares. Sin embargo, acusaciones de corrupción alegan que viven de narcotráfico, lavado de dinero y malversación de fondos petroleros a través del «Cartel de los Soles». Maduro Guerra ocupa cargos públicos, lo que le proporciona ingresos estatales.

: Oficialmente, de salarios gubernamentales y posiciones políticas. Maduro, como ex presidente, ganaba alrededor de $4,000 mensuales, con beneficios estatales como residencias, seguridad y transporte. Cilia Flores, ex presidenta de la Asamblea Nacional, tenía ingresos similares. Maduro Guerra ocupa cargos públicos, lo que le proporciona ingresos estatales. Fortunas : Estimaciones varían por falta de transparencia. Maduro: Alrededor de $2 millones , basado en activos conocidos, pero reportes investigativos sugieren miles de millones ocultos en paraísos fiscales, derivados de petróleo «robado» y drogas. Cilia Flores: Entre $2-5 millones , con alegaciones de enriquecimiento ilícito vía su influencia. Maduro Guerra: No estimado públicamente, pero vinculado a escándalos de nepotismo. Familia extendida: Acusada de acumular riqueza a través de contratos estatales y tráfico de drogas; los sobrinos convictos movían toneladas de cocaína valoradas en millones.

: Estimaciones varían por falta de transparencia.

Qué Pasará con Ellos y Destino Esperado