Las motivos ‘secretos’ de Trump para querer anexionarse Groenlandia

Donald Trump ha vuelto a situar a Groenlandia en el epicentro del panorama geopolítico.

Este domingo, 5 de enero de 2026, durante un vuelo en el Air Force One, subrayó que EE UU necesita la isla por motivos de «seguridad nacional».

Afirmó que está «repleta de barcos rusos y chinos» y lanzó una broma sobre que Dinamarca solo había añadido «un trineo tirado por perros más».

Estas declaraciones surgen justo después de la operación en Venezuela que resultó en la detención de Nicolás Maduro.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, no se quedó callada. Exigió que cesen las amenazas hacia un aliado de la OTAN.

El líder groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, clamó: “Basta de presiones. Basta de insinuaciones. Basta de fantasías sobre la anexión”.

Europa se une en su rechazo. Líderes como el finlandés Alexander Stubb sostienen que únicamente Groenlandia y Dinamarca tienen derecho a decidir su futuro.

The current “native” Inuits of Greenland completely genocided the actual natives in 1300AD. The Thule wiped out the Dorset down to the last man, woman, and child. Even the Vikings arrived before they did. The Vikings are more native to Greenland than the modern Inuits. pic.twitter.com/cvJFvZBA6r — Roman Helmet Guy (@romanhelmetguy) January 5, 2026

Un viejo deseo

No es la primera vez que Trump muestra interés por Groenlandia. Desde su regreso al poder en 2025, ha manifestado su deseo de incorporarla a EE UU. Nombró a Jeff Landry, exgobernador de Luisiana, como enviado especial para hacer realidad esta idea. Cita las amenazas rusas y chinas en el Ártico, así como las rutas marítimas estratégicas y los recursos como minerales energéticos y tierras raras.

Sin embargo, hay voces críticas. Ian Lesser, del Fondo Marshall, argumenta que EE UU ya cuenta con una posición estratégica segura gracias a la base de Pituffik, un legado de la Guerra Fría. Además, señala que aunque los recursos son atractivos, su extracción no es sencilla ni económicamente viable en este momento. Groenlandia es la isla más grande del planeta; aunque forma parte de América del Norte, tiene un estatus semiautónomo bajo Dinamarca, que es miembro tanto de la OTAN como de la UE.

La demografía también juega un papel crucial aquí. Groenlandia alberga aproximadamente 56.000 habitantes, mayoritariamente inuit. Habitan un vasto territorio donde el hielo se derrite, lo que abre nuevas posibilidades pero también riesgos. Su aspiración es lograr la independencia, un anhelo que ha crecido durante dos siglos.

En 2021, se prohibió la extracción de uranio y tierras raras en Kvanefjeld, el segundo yacimiento más grande del mundo, debido a preocupaciones medioambientales.

Una encuesta realizada en enero de 2025 reveló que el 85% estaba en contra de la anexión a EE UU, mientras que solo un 6% estaba a favor y un 9% eran indecisos.

En las elecciones de marzo de 2025, un impresionante 91,6% votó por partidos independentistas; solo uno abogaba por seguir vinculado a Dinamarca.

El partido Demokraatit, con posturas independentistas moderadas, ganó con un 29,9%. Naleraq, que promueve una independencia rápida, obtuvo un 24,5%. Ahora lidera Jens-Frederik Nielsen, quien busca fortalecer la economía local antes de dar el salto hacia una ruptura definitiva con Copenhague. Dinamarca aporta cerca de 1.000 millones de dólares anuales a Groenlandia.

La estrategia de Trump y el referéndum

Trump considera que un referéndum sobre la independencia podría ser clave para facilitar la anexión. Si Groenlandia logra separarse de Dinamarca, podría quedar vulnerable desde el punto económico. EE UU podría ofrecerle atractivos acuerdos: inversión en recursos minerales o incluso ampliar bases militares o brindar apoyo para alcanzar la independencia.

Las recientes elecciones han tenido un aire referendario contra Trump y han reavivado el sentimiento independentista. Todos los partidos salvo uno rechazan sumarse al proyecto estadounidense. Un votante expresó: “No queremos ser parte de EE UU por razones obvias: el sistema sanitario y Trump”. El deseo generalizado por conseguir independencia ya está presente; sin embargo, existe temor por las repercusiones económicas que esto podría acarrear.

Trump utiliza lo acontecido en Venezuela como referencia. Tras deshacerse de Maduro, repite su narrativa: intervención rápida, cambio político y control total. Dinamarca teme presiones no militares: comerciales o diplomáticas. Frederiksen advierte que atacar a un aliado dentro de la OTAN podría fracturar esa alianza histórica.

Factor A favor de Trump En contra Seguridad Amenazas rusas/chinas; rutas del Ártico EE UU ya tiene base Pituffik Recursos Tierras raras; energía Extracción complicada; prohibiciones medioambientales Política local Referéndum podría aislar a la isla 91,6% independentista anti-EE UU Reacción global – OTAN/UE rechazan propuestas

Los groenlandeses valoran profundamente su identidad y territorio. Son gente pacífica; su historia carece de conflictos bélicos significativos. Aspiran a mantener una colaboración con Dinamarca basada en el respeto mutuo. Sin embargo, las relaciones se han enfriado debido a cuestiones relacionadas con explotación de recursos naturales.

Posibles escenarios futuros

La presión aumenta constantemente. Trump declaró: “Hablemos sobre Groenlandia dentro de 20 días”. Podría buscar negociar acceso sin recurrir a métodos coercitivos directos debido al compromiso OTAN . Nielsen propone mantener un diálogo abierto sin ejercer presión desde Washington .

Si se lleva a cabo un referéndum independentista, Trump podría aprovecharlo para ofrecer acuerdos económicos atractivos a una Groenlandia independiente. Sin embargo, los locales observan esto con recelo; ven en él una amenaza potencial para su soberanía . China lidera el sector de tierras raras; EE UU busca limitar eso .

Europa también refuerza sus posiciones. Alemania está considerando aumentar su protección bajo el paraguas OTAN . Países nórdicos y bálticos respaldan firmemente a Dinamarca . La UE defiende sus fronteras y soberanía ante cualquier amenaza externa .

Groenlandia avanza hacia adelante con determinación. Nielsen promueve iniciativas empresariales para lograr autofinanciarse . El deshielo va abriendo el Ártico a nuevas competencias entre potencias: Rusia, China y EE UU están al acecho . Pero su pueblo sigue disfrutando del country mientras sueña con decidir su destino libremente sin injerencias externas . La pelota está en juego y Nuuk no se rendirá fácilmente.