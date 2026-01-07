Vivienda: una oleada de millonarios venezolanos alista las maletas en Miami para venirse a Madrid

Madrid se está convirtiendo en el nuevo centro de atracción para los millonarios venezolanos que abandonan Miami.

Según fuentes del sector inmobiliario de lujo, se anticipa un éxodo considerable desde Little Caracas, el barrio venezolano en Miami, impulsado por la apertura política en Venezuela y los lazos históricos con España.

Estos inversores consideran que la capital española presenta un mercado lleno de oportunidades.

«Muchos venezolanos en Miami, al regresar a su país, escucharán relatos positivos sobre Madrid«, comentan especialistas de DIZA Consultores. Esto podría dar lugar a un efecto dominó de interés y negocio.

Después de las elecciones de julio de 2024 en Venezuela, más de medio millón de venezolanos optaron por establecerse en Madrid. Empresarios buscan un plan alternativo para salvaguardar su patrimonio en un momento álgido del mercado inmobiliario español.

Durante los últimos diez años, Madrid ha sido el destino preferido para millonarios latinoamericanos.

Ofrece lo mismo que antes brindaba Miami como puerta de entrada a EE.UU.: seguridad, idioma y posibilidades.

La hija de Chávez tiene 4200 millones de dólares

El hijo de Maduro más de 1000 millones

La fortuna de Nicolás Maduro en 2015 se estimaba en 811 millones de dólares

Mientras los abuelos en Venezuela malviven con 0,45 dólares al mes

Comunistas con lo ajeno. Capitalistas con lo suyo pic.twitter.com/MVjU8lq3Ui — Capitán General de los Tercios (@capTercio) January 5, 2026

El atractivo del barrio Salamanca y más allá

Los venezolanos encontraron su primer hogar en el barrio Salamanca. Allí disfrutan de restaurantes exclusivos, seguridad, el parque del Retiro, sedes corporativas y un clima agradable. «Es todo lo que busca una élite venezolana», asegura Jesús Alonso, de DIZA.

El flujo ha sido constante durante los últimos 12 años, huyendo del régimen de Nicolás Maduro. Han vivido recortes en sus libertades y nacionalizaciones que han puesto en riesgo su capital. Muchos se trasladaron a Miami por cercanía, mientras que otros optaron por Madrid debido a sus vínculos familiares e históricos.

Hace un año, parecía que la llegada de venezolanos a Madrid había alcanzado su límite. Sin embargo, las compras continuaron: desde apartamentos en Salamanca hasta chalets en urbanizaciones exclusivas. Ahora, con una Venezuela más abierta, regresarán más a Caracas, compartiendo con sus conocidos en Miami lo bien que les va aquí.

Los venezolanos son actualmente la principal nacionalidad extranjera en Madrid, superando a colombianos y rumanos. Su inversión en propiedades de lujo no solo es rentable, sino que también acelera los permisos de residencia.

Invertir un mínimo de 500.000 euros en una vivienda permite acceder a la UE mediante el pasaporte dorado. Aunque el programa Golden Visa fue eliminado en abril de 2025 debido a problemas relacionados con el acceso a vivienda, entre 2013 y 2023 se otorgaron 14.576 visados vinculados a inversiones inmobiliarias.

Inversión récord y el ‘efecto Miami-Madrid’

La capital española está superando a Miami como refugio para los venezolanos. Más de 690.000 venezolanos residen actualmente en España, constituyendo el grupo que más crece y sosteniendo el sector inmobiliario de lujo en la ciudad. Han inyectado cientos de millones en adquisiciones y rehabilitaciones de edificios históricos para convertirlos en residencias o espacios hoteleros.

La inversión latina en Madrid alcanzó cifras récord en 2024: se registraron transacciones por valor de 523 millones de euros, triplicando las cifras del año anterior. En seis años, esta cifra ha superado los 1.750 millones. Los brasileños lideran estas inversiones (43%), seguidos por mexicanos (40%) y venezolanos (15%).

De acuerdo con datos proporcionados por PwC y el Urban Land Institute, Madrid ya ocupa el segundo lugar como destino inmobiliario europeo, solo detrás de Londres y delante de París. Las razones son claras:

La estabilidad económica y jurídica que ofrece España.

La alta rentabilidad tanto residencial como comercial.

La incertidumbre política presente en varios países latinoamericanos (como Brasil o Chile).

Los inversores latinos buscan mucho más que simples segundas residencias; adquieren edificios completos para alquilar o desarrollar nuevos proyectos. Actualmente, las oficinas representan el 50% de estas inversiones, mientras que los hoteles acaparan un 21%, las tiendas un 18% y las viviendas un 11%.

Socimis como Blossom, Fives Real Estate, Property Partners, Factum o BeGrand están al servicio del cliente VIP latino. La familia venezolana Capriles creó la empresa inmobiliaria Orinoquia Real State hace seis años, enfocándose en rehabilitar propiedades ubicadas en zonas privilegiadas como la calle Bretón de los Herreros.

Cada vez más se alejan del centro hacia áreas como La Moraleja, La Florida, o las lujosas urbanizaciones situadas entre Las Lomas y Montepríncipe, este último ubicado en Boadilla del Monte. Chalets con superficies superiores a 1.100 m² están disponibles por alrededor de 4,5 millones de euros, ofreciendo servicios premium.

Desafíos y ventajas para España

A pesar del flujo constante hacia España, se estima que perderá alrededor de 500 millonarios para finales del próximo año, lo cual representa unos 3.100 millones dólares menos en capital. Sin embargo, las inversiones procedentes desde Latinoamérica ayudan a equilibrar esta balanza; aproximadamente el 25% corresponde a nuevos millonarios reubicados debido a la volatilidad existente en países como Colombia, Brasil o Argentina.

El sector inmobiliario concentra un 60% del total invertido por latinos, especialmente concentrándose en ciudades como Madrid, Barcelona, Marbella o Valencia. Además, hay interés creciente por invertir también en hoteles, restaurantes, startups o energías renovables.

Un ejemplo notable es el caso de Juan Carlos Escotet, un empresario venezolano al frente del banco Abanca. En total son unas 600 empresas latinas las que operan actualmente desde España procedentes de hasta 20 países diferentes.

Sin embargo, no todo son buenas noticias; los precios han aumentado entre un 10% y un 15% en zonas premium tanto dentro como fuera de Madrid y Barcelona así como Marbella. Esta inflación relacionada con los bienes inmuebles está empujando fuera del mercado a muchos residentes locales incapaces ya no solo comprar sino incluso alquilar. «Esto genera empleo y servicios pero plantea retos importantes respecto a la accesibilidad», señala Mario Torres desde Investra Capital Group.

Las medidas fiscales como la Ley Beckham (que establece un tipo fijo del 24% sobre ingresos generados localmente) junto con ETVES han facilitado estos traslados fiscales hacia España; además los iberoamericanos pueden acceder a la nacionalidad tras haber residido legalmente durante dos años.

Para este año se prevé que la población alcance los 49,1 millones habitantes; dentro del total destaca una población extranjera representativa con hasta un 14% proveniente principalmente desde Venezuela (52.555) tras colombianos (98.057). Un total aproximado de 252.476 personas adquirieron nacionalidad española durante este período; entre ellas destacan los venezolanos con 35.403 solicitudes aceptadas.

A pesar del fin del programa Golden Visa, las ventas dirigidas hacia latinos se han triplicado; muchos captan herencias (hasta unas 25.000 anuales solo dentro Madrid), reforman propiedades y posteriormente venden obteniendo beneficios cercanos al 25-30% sobre su valor original. Se estima que algunos precios podrían alcanzar hasta 30.000 euros/m² emulando así lo visto anteriormente tanto Londres como Nueva York.

Así pues, Madrid se presenta hoy como una nueva versión moderna e internacionalizada de Miami; no solo atrae fortunas provenientes principalmente desde Venezuela sino también desde Estados Unidos donde muchos han buscado salir tras los eventos políticos acaecidos post-Trump. Con una Venezuela cada vez más abierta al exterior esta ola proveniente desde Miami puede traer consigo dinámicas muy interesantes para el mercado español.