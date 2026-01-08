Un preso político de Maduro cuenta con todo lujo de detalles el siniestro papel de Zapatero en Venezuela

Un testimonio muy a tener en cuenta.

Lorenzo Saleh le contó a Rafa Latorre, director del programa ‘La Brújula’ (Onda Cero), las penurias que ha padecido bajo el yugo del chavismo, ya fuera con Hugo Chávez o con Nicolás Maduro.

Este activista venezolano, que fue galardonado con el Premio Sajarov en el año 2017, distinción concedida por el Parlamento Europeo, fue a cuchillo contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de haberse lucrado con el sufrimiento de la población venezolana:

Mira, Zapatero fue de los que les dijo muchas veces a mi mamá que no denunciara lo que me pasaba. Zapatero tuvo el descaro de llamar a mi mamá a querer regañarla porque mi mamá denunciaba lo que estaba pasando en el Helicoide. Zapatero ha hecho de la tragedia y del sufrimiento venezolano un negocio. Un negocio.

Retó a quien así lo dudase a encontrar a un solo venezolano, que no viviese de la prebendas de la dictadura, que fuese capaz de hablar bien de Zapatero:

¿Tú has conseguido un venezolano que hable bien de Zapatero? Honestamente, ¿ustedes conocen un venezolano que hable bien de Zapatero? Saben que no. Al menos de que sea Delphi, ¿verdad? Que son sumamente amigos. O sea, un enchufado con un openhouse en Salamanca. Pero yo estoy seguro que ustedes no han conocido a un venezolano que te hable bien de Zapatero. ¿Por qué? Porque ha hecho del dolor y el sufrimiento venezolano un negocio.

También acusó a sectores de la izquierda española de adoptar una mirada «eurocéntrica, colonialista, arrogante y soberbia» cuando le explican a las víctimas latinoamericanas lo que ocurre en sus países. Les reprochó que su «sesgo antinorteamericano» pese más que la empatía con quienes han perdido familiares o han sufrido torturas.

Y advirtió de que, mientras en Venezuela se tortura y se asesina, «aquí se sigue lavando dinero del chavismo», con inversiones inmobiliarias y negocios que, según denuncia, se conocen y se toleran.

Igualmente, dudó de que Trump sea la solución para Venezuela, aunque celebró el palo que le propinó a Maduro con su detención:

Trump es un aliado circunstancial de la causa, no es nuestro salvador. La libertad de Venezuela depende de los venezolanos y no de la voluntad de Washington.

Sus candidatos para ocupar la presidencia de Venezuela, evidentemente, son María Corina Machado y Edmundo González: