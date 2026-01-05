La detención de Maduro pone a temblar a Zapatero

Golpe maestro de la administración Donald Trump.

Las fuerzas especiales estadounidenses capturaron el 3 de enero de 2026 a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, poniendo fin a años de tiranía chavista en Venezuela. Maduro, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción masiva, fue trasladado a Nueva York, donde comparecerá ante un tribunal federal en Manhattan.

Esta operación, calificada por el propio Trump como una «victoria contra el socialismo global», no solo libera a Venezuela de un régimen opresor, sino que expone las vergüenzas de sus aliados internacionales, empezando por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero, el eterno mediador del chavismo, debe estar temblando en su residencia madrileña.

Durante años, ha actuado como el principal blanqueador del régimen de Maduro en Europa, participando en diálogos fallidos que solo sirvieron para prolongar la agonía del pueblo venezolano. Ahora, con Maduro entre rejas, las sospechas sobre los lazos económicos y políticos de Zapatero con Caracas salen a la luz con fuerza renovada.

Fuentes cercanas al Partido Popular (PP) aseguran que estos son «días difíciles» para el exmandatario socialista, y no es para menos: una querella presentada por la asociación HazteOír ante la Audiencia Nacional lo acusa de colaboración con la «estructura criminal» de Maduro, incluyendo delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La ofensiva judicial contra Zapatero no es casualidad. Basada en revelaciones de medios como ‘Vozpópuli‘ y declaraciones de figuras como José Luis Ábalos, la querella detalla cómo el expresidente habría intervenido en operaciones sospechosas vinculadas a Venezuela.

Además, varios informes indican que el gobierno de Donald Trump ha acumulado dossiers sobre Zapatero, considerándolo un «lobista preferido» de Maduro. ¿Coincidencia? Difícilmente. Reuniones en el Palacio de Miraflores, viajes sospechosos y presuntas conexiones con aerolíneas como Plus Ultra –rescata con fondos públicos durante el gobierno de Pedro Sánchez– pintan un panorama de corrupción transatlántica que huele a podrido.

Para hablar de esta y otras cuestiones estarán este 5 de enero de 2026 en ‘La Burbuja’, el programa que en Periodista Digital dirige y presenta Josué Cárdenas, periodista y analistas ‘deluxe’: Alicia Bódalo, locutora de radio; Paco Porras, historiador cinematográfico, Javier Perez-Roldan, abogado de HazteOír y Roberto Centeno, experto en Estados Unidos.