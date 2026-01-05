Un exiliado venezolano acaba con la activista chavista Arantxa Tirado y Pilar Losantos la remata con una simple pregunta

Hay gente que tiene más cara que espalda.

Y son capaces de negar la realidad y justificar lo injustificable, como una dictadura. Aunque, por supuesto, no lo hacen gratis.

Una de estas personas es la activista chavista Arantxa Tirado. La «analista política» de extrema izquierda participó en Espejo Público y tuvo el talante de defender al dictador Nicolás Maduro frente a un exiliado venezolano que tuvo que huir del país simplemente por custodiar las actas de las elecciones presidenciales de 2024.

La politóloga y profesora de Relaciones Internacionales negó que en Venezuela existiera una dictadura y calificó de «secuestro» y «crimen» la acción impulsada por la Administración Trump, en la que se apresó al líder chavista, al que acusa de encabezar también el grupo narcoterrorista el Cartel de los Soles. Semejante dislate fue criticado por Susanna Griso, que lo calificó de «cuñadez».

Por su parte, Andrés Villavicencio recordó que está exiliado en nuestro país por haber sido el garante de las papeletas electorales de su centro de votación durante las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024. Afirma que estos documentos demuestran la victoria del candidato opositor Edmundo González, que habría obtenido el 73 % de los votos emitidos.

La férrea defensa del régimen chavista por parte de la catalana fue desmontada por el venezolano, que recordó que el país sudamericano está actualmente «ocupado por mafias iraníes y por los intereses rusos y chinos». Además, apoyó la acción militar, afirmando que «no es más que el brazo de la justicia alcanzando a un narcotraficante que se dedicó a violar derechos humanos».

También criticó las manifestaciones en apoyo al dictador que se han producido en el extranjero y en las que no hay venezolanos presentes. Definió a estas personas como «comunistas europeos del primer mundo» que nunca han sufrido los embates del régimen: «No han tenido que bañarse con tobos de agua ni pasar una semana sin energía eléctrica».

Tras esto, pasó a retratar a la activista:

«Los venezolanos queremos libertad y un país al que poder volver, donde haya democracia y no exista un régimen criminal en el que nos asesinen o nos lleven a centros de tortura por pensar lo contrario. Gente como Arantxa Tirado jamás ha condenado este tipo de violaciones y se dedica a decir que no hay dictadura en Venezuela».

Pero el mejor momento fue cuando la presidenta de OKDiario, Pilar Losantos, intervino para advertirle de que ella y los otros adeptos al régimen debían tener cuidado ahora que Delcy Rodríguez ha traicionado a Maduro. «No dormiría muy tranquila. Cuando quieras, hablamos de pagos en el extranjero por parte del régimen de Maduro, porque vais a empezar a desfilar uno tras otro».

Tras este intercambio, Griso primero y Losantos después preguntaron a Tirado si había cobrado de Venezuela, y la activista fue incapaz de negarlo.