Alsina se mofa de la cobardía de Sánchez con Trump a la hora de condenar la detención de Maduro

Es abiertamente antiestadounidense.

Sobre todo si quien gobierna en la Casa Blanca es un representante del Partido Republicano.

Pero Pedro Sánchez, a la hora de cargar contra Donald Trump, presidente norteamericano, adopta un papel taimado.

Sin embargo, Carlos Alsina, en su monólogo en ‘Más de Uno‘ (Onda Cero), cazó el truco del inquilino de La Moncloa, que además se parapetó en otros mandatarios internacionales para lanzar su disconformidad con los métodos utilizados por el dirigente de los Estados Unidos:

Seis gobiernos de izquierdas han firmado un comunicado en el que condenan la captura por la fuerza de Maduro cuidándose de no mencionar por su nombre al condenado. Son los gobiernos de Chile (aún con Boric), Colombia (Petro), Brasil (Lula), Uruguay (Orsi), México (Sheimbaum) y España (Sánchez). Dice el texto: «Expresamos nuestro rechazo a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela».

La situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional. El Gobierno de España, junto… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 4, 2026

El periodista de la emisora de Atresmedia se hizo una pregunta esencial, ¿quié había ejecutado la acción?

Ejecutadas, ¿por quién? En el comunicado no se dice. Como si fueran acciones militares que se han ejecutado ellas solas. De nuevo esta práctica tan curiosa de condenar a Trump, y merecimientos ha hecho para la condena, sin nombrar a Trump.

Carlos Alsina dejó claro que la postura de Pedro Sánchez no ha entusiasmado, precisamente, a sus socios de Gobierno: