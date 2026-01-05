¿Qué se lleva Zapatero de los chinos?

España está convirtiendo la relación con China en un mal negocio… y lo peor es que nadie explica quién gana con esto.

Durante años se nos ha vendido la idea de que “China es estratégica”, que “traerá inversión”, que “abrirá mercados”… pero cuando pones los datos fríos encima de la mesa, el resultado es demoledor: compramos cada vez más a China, el déficit comercial se dispara… y la inversión china en España es ridícula.

✅ Los números que desmontan el relato

📉 Déficit comercial con China (España pierde, año tras año): 2023: déficit de 36.270 M€ (vendemos 7.505 M€, compramos 44.225 M€) 2024: déficit aún peor: 37.707 M€ 2025 (primeros 10 meses): ya vamos por 35.053 M€… y apunta a cerrar peor

📦 China está a punto de superar a Alemania como principal proveedor de España:

Compras a Alemania: 42.268 M€

Compras a China: 41.759 M€

Y ahora viene lo decisivo: ¿Cuánto invierte China aquí?

Con los datos oficiales de DataInvex (Ministerio), comparo la inversión extranjera acumulada enero–septiembre de 2023, 2024 y 2025:

🇺🇸 Estados Unidos: 6.745 M€ (y solo en 2025: 4.910 M€)

🇫🇷 Francia: 3.872 M€

🇩🇪 Alemania: 3.831 M€

🇮🇹 Italia: 1.285 M€

🇳🇱 Países Bajos: 1.387 M€

🇨🇳 China: 378 M€ en total. Sí, has leído bien: 378 millones.

➡️ Conclusión: nos venden muchísimo, nos dejan un agujero comercial gigante… y apenas invierten aquí. Entonces la pregunta es inevitable: Si a España no le beneficia… ¿a quién beneficia? ¿Por que Zapatero y Sánchez tiene tanto interés en China? ¿Qué les da China a Zapatero y Sánchez?

📌 Si crees que España necesita transparencia y datos reales, comparte el vídeo y deja tu opinión en comentarios.