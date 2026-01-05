¡Sánchez y Zapatero, aterrorizados! ¡Piden ayuda a Cuba, Brasil y Colombia para no acabar como Maduro!

¿Dónde pensaban ustedes que se iban a colocar Pedro Sánchez y el Gobierno de España? Hombre, claro, pues con los dictadorzuelos y demás panda de izquierda radical.

Así que el presidente español ha dado un paso decidido al alinearse con líderes como Lula da Silva, Gustavo Petro, Gabriel Boric y Claudia Sheinbaum en un rechazo a la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela. Esto es lo que les queda, unidos por el terror, claro.

Este es el enfoque de ‘La Retaguardia’ de este lunes 5 de enero, víspera de Reyes, después de un fin de semana tremendamente convulso en Venezuela. Y si no que se lo digan a Maduro y esposa.

En el programa matutino de Periodista Digital abordamos este asunto tan tremendamente divertido con Ignacio Gil (OkDiario), Sergi Fidalgo (ElNacional.cat) y Carlos García, vicesecretario del PP en el País Vasco.

Ya saben cómo fueron los hechos que arrancaron el sábado, cuando fuerzas especiales norteamericanas irrumpieron en Caracas arrestando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Después fueron trasladados a una prisión federal estadounidense. Un hecho que ha generado una intensa tormenta diplomática, y la España socialista pues ya saben ustedes dónde se ha posicionado, eso sí, tímidamente, porque a acojonados no les gana nadie a Sánchez y compañía.

El comunicado conjunto, emitido el domingo y atribuido directamente a la Presidencia del Gobierno, establece claramente las líneas rojas: las acciones unilaterales de Washington infringen la Carta de las Naciones Unidas, particularmente en lo que respecta a la prohibición del uso de la fuerza y al respeto por la soberanía estatal. Los firmantes —España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay— advierten sobre un «precedente sumamente peligroso» que pone en riesgo la paz regional y afecta directamente a la población civil. Sánchez lo compartió en sus redes sociales, subrayando que la crisis venezolana solo encontrará solución por «vías pacíficas, mediante diálogo y negociación, sin injerencias externas».

Este posicionamiento no es casual. España ha mantenido una política exterior firme basada en el derecho internacional, como lo demuestra su negativa a reconocer al régimen de Maduro, pero también se opone a intervenciones que generen «incertidumbre y belicismo», tal como afirmó el presidente. En una carta dirigida a los militantes del PSOE, Sánchez condenó «con rotundidad» la «violación de la legalidad internacional en Venezuela«, comparándola con otros conflictos como los de Ucrania y Palestina, para abogar por un gobierno que promueva soluciones pacíficas.

Reacciones en España

Dentro del territorio español, el Gobierno muestra unidad. Yolanda Díaz califica esta operación como «una agresión imperialista», mientras socios políticos como Sumar, Esquerra, Bildu, BNG y Compromís demandan que comparezca ante el Parlamento el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por no ser lo suficientemente contundente. En las calles, cientos de personas se concentraron en Madrid frente a la embajada venezolana para protestar contra lo que consideran una «agresión imperialista».

Sin embargo, desde la oposición se marcan distancias. El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, califica esta intervención como «una buena noticia sin ambages» y un hecho «histórico» que pone fin a «un mal», advirtiendo sobre los peligros de dejar el futuro venezolano en manos de figuras como Delcy Rodríguez”, vicepresidenta considerada cómplice del régimen actual. Otros dirigentes como Isabel Díaz Ayuso y Elías Bendodo critican duramente a Sánchez por priorizar lo que ellos consideran “comunismo” sobre principios democráticos. Esta división interna pone sobre la mesa cómo la crisis venezolana reaviva debates sobre la política exterior española.

Para ofrecer claridad sobre las posturas clave, aquí está esta tabla comparativa: