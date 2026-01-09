Sánchez negocia con Junqueras: nosotros pagamos

Pedro Sánchez se sienta con Oriol Junqueras para negociar el “cupo catalán”, más cesiones, más privilegios y, probablemente, más deuda perdonada.

Pero hay un dato del que nadie quiere hablar: Cataluña no puede pagar sus propias pensiones.

📉 Desde 2013 hasta hoy:

Pensiones pagadas: 328.439 millones

Cotizaciones ingresadas: 273.926 millones

Déficit acumulado: 54.513 millones

Cada año, el resto de España ha tenido que poner el dinero para que el sistema aguante.

Y mientras:

➡️ Se habla de ceder IRPF

➡️ Se entregan competencias de Cercanías

➡️ Se negocian condonaciones de deuda

➡️ Se alimenta un relato de “España nos roba”

La realidad es justo la contraria: sin el resto de España, el sistema de pensiones catalán colapsa. Y aun así, Sánchez está dispuesto a seguir entregando poder político y fiscal a cambio de mantenerse en Moncloa.

Hoy te enseño los datos oficiales, uno por uno, y te explico por qué esta negociación no es política: es financiera, estructural… y la vamos a pagar todos.