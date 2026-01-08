Hoy vamos a poner las cifras encima de la mesa. Y las cifras cuentan una historia que se parece demasiado a una estrategia: subir fuerte los salarios públicos mientras se exprime al sector privado con más impuestos y más inflación.

Según Eurostat, el gasto total en salarios públicos (remuneración de empleados públicos) fue:

2008: 120.027 M€

2018: 129.686 M€ → +9.649 M€ (+8,0% en 10 años)

2025: 182.161 M€ → +54.493 M€ (+40,5% en solo 7 años)

Dicho de otra manera:

📌 En la década 2008–2018 subieron menos de un 1% anual (≈ 0,8%).

📌 Desde 2018 hasta 2025 suben casi un 5% anual (≈ 5,0%).

📌 Eso son +7.800 millones al año… 21 millones al día, todos los días.

La pregunta que nadie quiere hacer ¿Esto es gestión… o es comprar paz social, voluntades y voto cautivo con dinero público?

Porque aquí hay un hecho incontestable: cada euro que se dedica a engordar la nómina pública sale de impuestos, deuda o inflación. Y mientras tanto, el sector privado—el que paga la fiesta—sigue con más cargas, más inseguridad y menos productividad.

⚠️ Que quede claro: no es un ataque a los empleados públicos. El problema es la decisión política de convertir la Administración en el gran “refugio electoral”, mientras se vende que “España va como un cohete”. La Moncloa bien vale 55.000 millones. Y lo estás pagando tú.