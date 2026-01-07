El cadavérico Sánchez reaparece y más que de Venezuela, todos se preguntan lo mismo: ¿Está enfermo?

Sánchez ha reaparecido y su estado físico ha generado más polémica que su intento de usar Venezuela como una distracción para no hablar de la corrupción que rodea a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo.

El estado físico del marido de Begoña ha sido el tema que más ha llamado la atención en su reaparición tras las vacaciones de Navidad. El deterioro es marcado y no ha pasado desapercibido: visiblemente más delgado, el rostro demacrado, casi cadavérico, y con una expresión tensa, ha llevado a todos a hacerse la misma pregunta: ¿está enfermo?

El líder del PSOE, en su comparecencia tras participar en una cumbre en París con otros líderes europeos para abordar el tema de Ucrania, ha aprovechado para endurecer su postura en contra de la acción militar de Estados Unidos que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Ha criticado que la acción solo tenía el objetivo de «apropiarse de sus recursos naturales», dejando fuera la injerencia rusa, china e iraní en el país sudamericano.

Lo cierto es que el deterioro físico de Sánchez coincide con el estrés que está pasando por todos los escándalos que afectan a su entorno, tanto político como personal. Y lo peor para el líder socialista es que los casos seguirán avanzando y la presión judicial y mediática solo aumentará.

Alfonso Rojo aborda este tema en el ‘24×7’ de este miércoles, 7 de enero.