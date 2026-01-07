'LA RETAGUARDIA'

¡Exclusiva! ¡Delcy ha vendido ya las cabezas de Sánchez y Zapatero mientras comienza las purgas contra esbirros de Maduro!

Archivado en: EEUU | Gobierno | Hispanoamérica | Periodismo

"Ahora está a prueba la capacidad de Trump para mantener unida a una inquieta coalición republicana"

"Ahora está a prueba la capacidad de Trump para mantener unida a una inquieta coalición republicana"

Juan Soto Ivars, Ione Belarra e Irene Montero.

Soto Ivars aniquila a los progres españoles que aún defienden histéricos el régimen de Maduro: "No tenéis p*ta vergüenza"

No me digan que no está la cosa para hincharse a reír.

Ahora Delcy Rodríguez es la que ‘manda’ en Venezuela, presidenta interina, y ya saben que está a las órdenes estrictas de Donald Trump y Marco Rubio.

Así que a Delcy, si no quiere seguir la misma suerte que el mamarracho de su exjefe Maduro, no le queda otra que decir que sí a todo lo que le llega de los yankees, y por eso entregará en bandeja las ‘cabezas’ de Zapatero, Sánchez y quien haga falta, y por eso está ya manos a la obra con purgar bien toda posible oveja negra que se salga del redil. Ahora toca obedecer a Trump y no dudamos de que Delcy en eso, lo va a hacer a pies juntillas.

Abordamos todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de miércoles 7 de enero de la mano de analistas de prestigio como Eduardo García Serrano, John de Zulueta y Carlos García.

