¡Exclusiva! ¡Delcy ha vendido ya las cabezas de Sánchez y Zapatero mientras comienza las purgas contra esbirros de Maduro!

No me digan que no está la cosa para hincharse a reír.

Ahora Delcy Rodríguez es la que ‘manda’ en Venezuela, presidenta interina, y ya saben que está a las órdenes estrictas de Donald Trump y Marco Rubio.

Así que a Delcy, si no quiere seguir la misma suerte que el mamarracho de su exjefe Maduro, no le queda otra que decir que sí a todo lo que le llega de los yankees, y por eso entregará en bandeja las ‘cabezas’ de Zapatero, Sánchez y quien haga falta, y por eso está ya manos a la obra con purgar bien toda posible oveja negra que se salga del redil. Ahora toca obedecer a Trump y no dudamos de que Delcy en eso, lo va a hacer a pies juntillas.

Abordamos todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de miércoles 7 de enero de la mano de analistas de prestigio como Eduardo García Serrano, John de Zulueta y Carlos García.