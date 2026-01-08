Sánchez y el PSOE impulsan una jugada de última hora, temiendo que Zapatero caiga

Pintan bastos para Zapatero.

Los vínculos estrechos del expresidente del Gobierno con la dictadura chavista siguen pasándole factura. Como si no bastara con verse salpicado por el opaco rescate de la aerolínea con nexos con el régimen venezolano, Plus Ultra, se suma ahora su implicación en la causa que investiga a Nicolás Maduro y a la cúpula bolivariana.

La ‘Zeja’ forma parte de los 64 investigados por la Fiscalía de Nueva York por colaborar con el dictador venezolano, que se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos. Aparecer en el expediente no implica necesariamente una imputación formal; sin embargo, la opción está sobre la mesa.

Llama también la atención la actitud del Gobierno de Sánchez con su gurú político.

Han pasado de defender a José Luis Rodríguez Zapatero y reivindicar su cercanía con el chavismo a despegarse de él y asegurar que el expresidente no actúa en “nombre del Gobierno”.

Pese a que han alabado su «labor de mediación» en los últimos años en el país sudamericano, sorprende que ahora sostengan que el expresidente socialista no actúa en nombre del Ejecutivo sanchista.

Si Zapatero no ha actuado en nombre del Gobierno de Pedro Sánchez, ¿qué hacía negociando con Carles Puigdemont y ofreciendo prebendas para la continuidad del marido de Begoña?

