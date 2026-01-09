Miss Asturias estalla contra Sarah Santaolalla a cuenta de Marlaska: «¡Enchufada!»

Tremendo rifirrafe entre Claudia Montes, más conocida como Miss Asturias, y la activista sanchista Sarah Santaolalla, a cuenta de la posible implicación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La examiga de José Luis Ábalos participó en el programa En boca de todos y soltó la bomba al señalar que el ministro de Sánchez habría estado inmiscuido en la compra de material sanitario durante la pandemia, que fue el primer hilo del que se tiró de lo que ahora se conoce como la trama de corrupción socialista denominada caso Koldo.

«Yo sé que está metido, supuestamente, en el tema de las mascarillas».

La autopercibida como analista política, de inmediato, saltó para defender a la ficha del presidente del Gobierno, dudando de la afirmación. La respuesta de Montes fue contundente: «No pongas la mano en el fuego, que igual te quemas».

Tras esta respuesta, Santaolalla fue a su terreno preferido: la descalificación y los ataques personales. Señaló a Montes por beneficiarse de las conexiones del exministro: «No me gusta ni el que roba ni el que se beneficia del que roba y lo ha enchufado».

Pero Miss Asturias le volvió a dar otro zasca, recordándole sus ‘méritos’ para formar parte de TVE.

Tras esto, la palmera de Sánchez tiró del victimismo: «¿Yo tengo que aguantar eso de una señora que se ha beneficiado de una corrupción? Esto me pasa por rebajarme a unos barros en los que no tengo que entrar».

Sin embargo, Montes la retrató una última vez recordando que ella renunció a sus cargos, mientras Santaolalla sigue chupando del dinero del Estado: