Claudia Montes, ex novia de Ábalos, ingresada con media cara paralizada tras descubrir la manipulación de su coche

Un enigma.. de momento.

Porque todo huele a chamusquina.

Claudia Montes vive un momento de inquietud desde que su vida se entrelazó con la tormenta de acusaciones que rodean al exministro José Luis Ábalos.

Todo comenzó el viernes 19 de septiembre de 2025, cuando la que fuera Miss Asturias +30 hizo una aparición sorpresiva en el programa En boca de todos en Cuatro.

Allí lanzó una revelación impactante: tenía información sensible sobre Ábalos y su círculo cercano, pruebas tan delicadas que no podrían ser emitidas en televisión.

Mencionó un bombazo que sacudió el panorama político, relacionado con presuntas irregularidades en filiales de Renfe como LogiRAIL, donde ella trabajó como auxiliar administrativa después de su relación con el exministro.

Poco tiempo después, el sábado 20 por la tarde, el drama se trasladó a las calles de Gijón.

Montes se acercó a su automóvil, estacionado cerca de su casa, y se encontró con evidencias claras de manipulación: la cerradura del lado del conductor había sido forzada con un objeto similar a un destornillador, el revestimiento de la palanca de cambios estaba arrancado y el parachoques delantero presentaba daños, como si alguien hubiera intentado acceder al motor.

No faltaban objetos en la guantera ni había signos claros de robo, lo que para ella era una señal evidente de intimidación pura. «Si han podido entrar en mi coche, podrán entrar en mi casa», comentó visiblemente afectada. El miedo la invadió: estaba especialmente preocupada por los frenos, ya que utiliza ese vehículo para ir al aeropuerto.

El impacto fue inmediato; sufrió un ataque de ansiedad que la dejó incapacitada. Contactó a la Guardia Civil, que envió una patrulla al lugar.

En cuestión de minutos, una UVI móvil la llevó al Hospital Universitario de Cabueñes en Gijón, acompañada por agentes.

Los médicos diagnosticaron un trastorno por síntomas neurológicos funcionales debido al estrés extremo: tenía media cara paralizada, pérdida de fuerza en el brazo y pierna izquierdos, desviación bucal e incapacidad para caminar. Nerviosa y asustada, fue trasladada a la Fundación Jiménez Díaz —que cuenta con unidad psiquiátrica— donde pasó la noche hasta recibir el alta a primera hora del domingo.

Allí reafirmó: «Tengo media cara paralizada y estoy trabajando el brazo y la pierna. Pero no me van a silenciar».

Antecedentes de un culebrón con ecos políticos

La historia entre Claudia Montes y Ábalos se remonta a 2019. Ella, madre soltera devota de la Virgen de Covadonga y seguidora del Sporting de Gijón, conoció al entonces ministro de Transportes. Su relación sentimental duró dos años, hasta mayo de 2021, cuando ella decidió romperla para comenzar una nueva etapa junto a Iker Casillas, rumor que ahora confirma mediante fotos, audios y mensajes intercambiados. Ábalos, aún casado con Carolina Perles, le prometió viajes, le regaló un ordenador a su hijo y le facilitó su entrada en LogiRAIL, filial de Renfe. Audios revelan que Óscar Gómez Barbero, número tres en Renfe y amigo del presidente de la compañía, planeaba ofrecerle una plaza fija adaptada en 2020: «Hay que hacerlo muy bien; mi deber es proteger a mis jefes».

Montes ha denunciado acoso previo. Desde julio de 2025 ha recibido llamadas y mensajes intimidantes, algunos supuestamente desde el móvil de Ábalos: «El Gobierno va a ir tras ti». En las redes sociales aparecieron cuentas falsas advirtiendo: «Si sigues hablando, podrías sufrir un accidente en cualquier momento». Ella relaciona esta situación con Koldo García, mano derecha del exministro; incluso ha presentado una querella contra él por injurias reclamando 35.000 euros. Ya había denunciado amenazas en septiembre y revelado acoso sexual por parte Koldo en En boca de todos. Desde 2024 colabora con la UCO, alertando sobre corrupción dentro de Renfe y contactó al presidente asturiano Adrián Barbón en febrero del mismo año a través de redes sociales: «Solicita una auditoría sobre LogiRAIL, íntimo amigo de Óscar Gómez Barbero». Barbón respondió: «Si son delitos, ve a la Fiscalía o tú estarás cometiendo uno».

La científica encargada por la Guardia Civil para examinar el coche el domingo no logró recoger huellas —llevaba guantes y llovía— lo cual intensificó las sospechas alrededor del caso. Ábalos ha respondido presentando una demanda civil por injurias contra Montes: solicita 25.000 euros y exige que la UCO intervenga su teléfono móvil. Por su parte, Montes ha solicitado protección al Tribunal Supremo y niega haber obtenido su puesto por favoritismo; asegura que entró gracias a sus méritos.

Consecuencias en el tablero político

Este episodio complica aún más el caso relacionado entre Ábalos-Koldo, donde se lanzan acusaciones sobre corrupción vinculadas a mascarillas y obras públicas. Montes promete compartir pronto algunos videos bailando en Instagram —«me encanta bailar»— aunque vive atormentada por su seguridad y la de su hijo. Su relato toca fibras sensibles: ¿se trata realmente de un acto intimidatorio o es simplemente un montaje para captar atención mediática? La Guardia Civil investiga actualmente la denuncia formal presentada tras su alta médica. Mientras tanto, Montes reaparece en Código 10, lanzando nuevas bombas informativas: confirma su romance con Ábalos pero niega haber sido deshonesta laboralmente e incluye detalles confidenciales sobre él —siempre usando «supuesto» para evitar problemas legales.

Este incidente pone sobre la mesa las vulnerabilidades existentes dentro del entorno político español. Montes ha pasado rápidamente del papel de modelo al rol clave como testigo; ahora recorre platós como El precio de la corrupción en Telecinco o Cuatro… Barbón asegura no tener conocimiento sobre tramas oscuras pese a sus intercambios digitales previos. Renfe guarda silencio respecto a los audios relacionados con amaños mientras Ábalos observa desde Valencia cómo su círculo se tambalea bajo presión.

Para ilustrar los daños sufridos por el coche, aquí tenemos esta tabla:

Daño observado Descripción posible de manipulación Sospecha de Montes Cerradura conductor Forzada con destornillador u objeto punzante Acceso interior intencionado Palanca de cambios Revestimiento arrancado Revisión o sabotaje mecánico Parachoques delantero Descolgado y dañado Intento fallido para acceder Guantera Intacta; sin signos claros de robo No vandálico común sino aviso

La cronología clave resumida:

Julio 2025 : Comienzan las llamadas intimidatorias.

: Comienzan las llamadas intimidatorias. 8 septiembre 2025 : Amenaza recibida vía Instagram tras hablar sobre Koldo.

: Amenaza recibida vía Instagram tras hablar sobre Koldo. 19 septiembre : Anuncio del esperado bombazo durante En boca de todos.

: Anuncio del esperado bombazo durante En boca de todos. 20 septiembre : Descubrimiento del coche manipulado; ingreso hospitalario.

: Descubrimiento del coche manipulado; ingreso hospitalario. 21 febrero 2023 (flashback): Mensajes enviados a Barbón.

(flashback): Mensajes enviados a Barbón. 23 septiembre: Confirmación pública sobre relación con Ábalos.

Ábalos exige intervención telefónica mientras Montes cuenta con escolta policial. Este caso podría escalar si la UCO valida las pruebas aportadas.

Finalmente, algunas curiosidades sobre Montes: es apasionada seguidora del Sporting, devota hacia Covadonga y madre soltera que utiliza el baile como forma para liberar tensiones. Su automóvil cotidiano se ha convertido en centro neurálgico rodeado por misterio sin huellas útiles disponibles hasta ahora. En 2017 soñaba con brillar sobre pasarelas; hoy está dispuesta a desvelar secretos capaces de conmover los cimientos ministeriales. ¿Veremos pronto ese reel prometido?