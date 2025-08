Claudia Montes, Miss Asturias, detalla las asqueantes solicitudes de Koldo: “Alguna vez accedí por miedo”

Vomitivo.

Claudia Montes, conocida como la ‘Miss Asturias’ de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo, ha confirmado que uno de los audios más desagradables, en los que el exasesor de José Luis Ábalos da consejos sobre cómo mostrarse, iba dirigido a ella.

En el programa En boca de todos, la mujer ha desvelado que no eran tips sino órdenes sobre cómo debía mostrarse en videollamadas con él. “Estaba obsesionado conmigo”, ha contado.

“No sé si hay más audios como el mío dirigidos a otras mujeres. Si lo filtró la Policía, una vez más, darles las gracias porque me ayudan a demostrar mi defensa”.

Montes ha confesado a Nacho Abad que todo este asunto le hace sentir vergüenza porque las solicitudes realizadas por uno de los miembros de la banda Peugeot eran obscenas.

“Él me pedía más cosas obscenas y, entre ellas, que me quería ver una teta”.

Sobre si terminó cediendo a las órdenes de Koldo, la Miss Asturias confirmó que sí realizó las acciones, impulsada por el miedo a perder el trabajo en el que se encontraba en ese momento:

“En alguna ocasión, sí. Tenía miedo a que me despidiera porque el director general de la empresa, Óscar Gómez Barberol, lo puso él. Y así fue después: cuando ya me negué a seguir accediendo a sus chantajes y se lo puse en conocimiento a José Luis Ábalos, lo que recibí fue el despido, como bien sabéis, estando de baja porque ya no podía con el acoso”.