La zafia Sarah Santaolalla monta un show a grito pelado: «Aquí solo se puede hablar si dices que Sánchez es un c*brón»

No le faltan pulmones.

De eso también va bastante dotada.

Exactamente igual que también presume de ordinariez y zafiedad a la hora de comportarse en las diferentes tertulias a las que acude.

Sarah Santaolalla, que empezó metiendo la cabeza en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), ahora es una opinadora recurrente. Entre otras razones porque es una fiel esbirra de la ‘Brunete Pedrete‘.

Y la comunicadora salmantina no tiene empacho alguno a la hora salir a defender con uñas y dientes a Pedro Sánchez.

Hasta tal punto que muestra una indisimulable alergia cuando hay quienes critican al presidente del Gobierno.

Precisamente, en el programa de Nacho Abad, hablando del grupo de jóvenes que en la última velada de Ibai Llanos se dedicó a llamar «hijo de…» a Sánchez, Santaolalla saltó como una posesa para defender a capa y espada al inquilino de La Moncloa:

Si no se dice un argumento de que este país es tercermundista, que todo es una basura, que la izquierda es lo peor y que Sánchez es un cabrón, aquí no se deja hablar. Pues no, no está pasando eso. La economía va como un tiro, este país funciona y hay que votar en las urnas.