Salvaje bronca entre José María Olmo y Carmelo Encinas por el fiscal general del Estado: «¡Lo que has hecho es una estafa!»

Es especialista en defender lo indefendible.

Carmelo Encinas, tertuliano habitual en ‘La Linterna’ (COPE), salió a defender con uñas y dientes al fiscal general del Estado.

Sin embargo, su apoyo a Álvaro García Ortiz se le puso muy cuesta arriba porque tuvo en el otro lado de la mesa a José María Olmo, de ‘El Confidencial’, que echó por tierra los argumentos del periodista de la ‘Brunete Pedrete’.

Encinas quiso negar la mayor respecto del delito por el que se va a juzgar al fiscal general del Estado:

Lo que se le juzga al fiscal general del Estado es por la revelación de secretos. Eso es, que él ha revelado un secreto. Y hay numerosas pruebas que, primero, que indican que había 20 personas, como poco, 20 personas, que lo dice el propio magistrado Andrés Palomo, como poco, 20 personas que lo tenían a la vez, con lo cual no puedes decir que lo ha hecho él, no puedes probarlo. Y, por otra parte, hay varios periodistas de distintos medios que dicen y constatan que ellos tenían esa información antes que el propio fiscal general del Estado, lo que, por cierto, incorpora en su voto particular el propio Andrés Palomo. Lo dice. Dice, es que había otros periodistas a los que no se les ha escuchado. Entonces, yo lo siento. No me parece que la instrucción del juez Hurtado, que el Estado haya sido imparcial. Lo digo desde la humildad de mis conocimientos jurídicos, pero también desde la posición de quien ha estado leyendo todo lo que ha ocurrido y quien ha seguido todo esto.

Y tengo la impresión de que, ocurriera lo que ocurriera, el instructor quería llevar al banquillo al fiscal general del Estado y que el Supremo, o dos magistrados del Supremo, le han dado la razón, no sé si por, digamos, por afinidades políticas, lo tengo que decir, porque es que Ángel Hurtado hay que reconocer y recordar que este señor fue el que defendió con uñas y dientes al Partido Popular en la causa de Gürtel y el que pidió expresamente que no fuera a declarar Mariano Rajoy. O sea, este es un señor que se ha significado, sinceramente creo que se ha significado. Invito entonces, por eso invito a ver a nuestros oyentes a que se lean las dos partes. Lo que dicen los dos magistrados en ese auto, que es el que ha salido adelante por mayoría, y lo que dice el voto particular. Y a mí, personalmente, me parece que es absolutamente aplastante el voto particular. Y, sin embargo, lo que dice son indicios que no están, solo indicios. No hay una prueba constatada. Ni una sola.