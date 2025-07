Al programa de Susanna Griso le cae la del pulpo en el estreno de Sarah Santaolalla

Como dice el popular refrán, Sarah Santaolalla se ha convertido en la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro.

La presencia de la activista, férrea defensora de las posturas del Gobierno, en diversas tertulias televisivas, ha desencadenado una reacción negativa por parte de la audiencia.

Su último fichaje fue este miércoles 30 de julio de 2025 en el programa ‘Espejo Público’ (Antena 3). El espacio de Susanna Griso sorprendía anunciando la incorporación de Santaolalla a la mesa de debate.

Ante ello, muchos espectadores expresaron su descontento en redes sociales, poniendo en cuestión su perfil y formación para formar parte del espacio informativo.

Los seguidores más veteranos del espacio ponen en tela de juicio los valores informativos que caracterizaban el programa de Griso.

Soy seguidora desde que comenzó el programa y hoy me ha decepcionado…no merecemos la opinión de esta activista.

No podeís bajar así el nivel del debate. Santaolalla es para rtve! No aporta nada técnico en sus comentarios, sólo cacarea como gallina histérica. No podeís pagar por eso!

