'LA RETAGUARDIA'

¡Zapatero es tan irrelevante como Delcy! ¡Los dos acabarán en una celda!

Avanza enero con el paso sobre Venezuela y con la batuta de Donald Trump y Marco Rubio, y sin duda, es en lo que más andan los españoles, incluido Zapatero. Ya saben.

Y es que el expresidente tiene buenas y múltiples razones para estar tremendamente preocupado por el devenir de los acontecimientos que arrancaron el pasado día 3. Aunque, ojo, hay quien dice que el socialista podría estar también bajo cuerda comandando parte de la transición. Todo es posible.

En ‘La Retaguardia’ de este jueves 8 de enero nos centramos en este asunto particular del expresidente socialista, de la mano de los mejores analistas: José Ramón Riera, Julián Salcedo y Carmen Obregón.

 

