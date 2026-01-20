Un familiar de varias víctimas en Adamuz estalla en TVE contra Renfe: «Los muy sinvergüenzas no me dan información»

Es normal que estalle en directo.

Lo que no se esperaba es que fuese en la TVE que maneja a su antojo Pedro Sánchez la que diese en directo el palo de un familiar de varias víctimas del accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba).

Comenzó por denunciar la falta de información por parte de instituciones y centros hospitalarios:

Los cuatro no han salido, que sepamos. Y después, haciendo como nos tenemos que mover nosotros, porque nadie nos echa cuenta, pues ya hemos tenido que recurrir ahí hospital por hospital, hemos llamado cien veces a todos los hospitales y al final hemos tirado de amigos y uno de nuestros amigos nos ha dicho, no sabemos si es verdad o mentira, que al niño lo trajeron aquí la ambulancia y se le ha hecho una placa de la pierna. Y vengo aquí a pedir información y que no me la pueden dar porque no soy familiar directo. ¿En qué cabeza cabe?

Luego le dio un buen repaso a los responsables de la Renfe:

No creo yo que haya que ser muy listo, vamos. Soy una persona que ha perdido cuatro familiares, o por lo menos de momento, y las cosas pintan muy mal. Y no nos ha dado información nadie, ni de Renfe, los primeros sinvergüenza los de Renfe. Los primeros sinvergüenza los de Renfe. Que le hemos dicho que dónde van nuestros familiares. Y me dice que no me puede decir dónde van mis familiares. Entonces ustedes cuando venden un billete ¿no va un número de asiento?

Y también se quejó de la falta de información por parte de los recintos sanitarios: