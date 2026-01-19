'LA BURBUJA'

¡Óscar Puente responsable total de las muertes en los trenes!

Archivado en: Autonomías | Gobierno | Periodismo

Más información

Óscar Puente.

'Oscargután' Puente despreció los controles de seguridad en la alta velocidad un mes antes del terrible accidente en Adamuz

Vergonzoso: El bocazas Puente insinúa que la tragedia en Adamuz es una conspiración de la ultraderecha

Vergonzoso: El bocazas Puente insinúa que la tragedia en Adamuz es una conspiración de la ultraderecha

España amanece conmocionada tras la peor catástrofe ferroviaria desde el accidente de Alvia en Santiago de Compostela en 2013.

Al menos 39 personas han perdido la vida y más de 150 han resultado heridas –48 de ellas aún hospitalizadas, 12 en estado crítico– en un brutal choque entre un tren Iryo (Málaga-Madrid) y un Alvia (Madrid-Huelva) ocurrido ayer domingo a las 19:45 en las inmediaciones de Adamuz (Córdoba).

Los últimos vagones del Iryo descarrilaron en los cambios de agujas de entrada a la estación de Adamuz e invadieron la vía contraria, donde circulaba a velocidad de línea el Alvia en sentido opuesto. El impacto fue devastador: los dos primeros vagones del tren de Renfe salieron literalmente despedidos y cayeron por un talud de varios metros, convirtiéndose en el foco principal de la tragedia.

Mientras familiares desesperados buscan respuestas y las tareas de rescate continúan con ayuda de la UME, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se limita a repetir que “es muy raro”, que “nadie entiende nada” y que “hay que esperar a la investigación”. Palabras que, lejos de tranquilizar, han generado creciente indignación entre muchos ciudadanos y sectores del transporte.

Desde hace años venimos advirtiendo que la fragmentación del sistema ferroviario, la entrada de operadores privados sin la suficiente coordinación con Adif y Renfe, y una gestión política más preocupada por la foto y el relato que por el mantenimiento y la seguridad real, podía acabar en tragedia.

Para analizar esta y otras cuestiones de calado, Josué Cárdenas aborda lo último de la actualidad del momento en una nueva edición de ‘La Burbuja’.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CHANDALES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]