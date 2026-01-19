¡Óscar Puente responsable total de las muertes en los trenes!

España amanece conmocionada tras la peor catástrofe ferroviaria desde el accidente de Alvia en Santiago de Compostela en 2013.

Al menos 39 personas han perdido la vida y más de 150 han resultado heridas –48 de ellas aún hospitalizadas, 12 en estado crítico– en un brutal choque entre un tren Iryo (Málaga-Madrid) y un Alvia (Madrid-Huelva) ocurrido ayer domingo a las 19:45 en las inmediaciones de Adamuz (Córdoba).

Los últimos vagones del Iryo descarrilaron en los cambios de agujas de entrada a la estación de Adamuz e invadieron la vía contraria, donde circulaba a velocidad de línea el Alvia en sentido opuesto. El impacto fue devastador: los dos primeros vagones del tren de Renfe salieron literalmente despedidos y cayeron por un talud de varios metros, convirtiéndose en el foco principal de la tragedia.

Mientras familiares desesperados buscan respuestas y las tareas de rescate continúan con ayuda de la UME, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se limita a repetir que “es muy raro”, que “nadie entiende nada” y que “hay que esperar a la investigación”. Palabras que, lejos de tranquilizar, han generado creciente indignación entre muchos ciudadanos y sectores del transporte.

Desde hace años venimos advirtiendo que la fragmentación del sistema ferroviario, la entrada de operadores privados sin la suficiente coordinación con Adif y Renfe, y una gestión política más preocupada por la foto y el relato que por el mantenimiento y la seguridad real, podía acabar en tragedia.

