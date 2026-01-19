En ‘La Retaguardia’ de este trágico lunes 19 de enero de 2026 nos centramos en el accidente que ha acudido a España.

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, ha conmocionado a España, dejando un balance provisional de 39 fallecidos y más de 150 heridos, muchos de ellos en estado grave. El trágico suceso tuvo lugar el domingo 18 de enero hacia las 19:45, cuando los últimos vagones del tren Iryo que viajaba de Málaga a Madrid se salieron de la vía en un punto de banalización, invadiendo la línea contraria donde circulaba un Renfe Alvia con destino a Huelva. El impacto fue devastador: dos vagones del Alvia fueron lanzados por un talud de cuatro metros, dejando un panorama desolador que el alcalde local, Rafael Moreno, describió como “un pasajero hecho un trapo” al llegar como uno de los primeros en la escena.

Óscar Puente, ministro de Transportes, no tardó en manifestar su opinión desde el Centro de Gestión de Adif. A través de su cuenta en X y durante una rueda de prensa, calificó el incidente como “tremendamente extraño”, subrayando que ocurrió en una recta, con un tren Iryo que apenas tiene cuatro años y una vía renovada hace poco tiempo tras una inversión de 700 millones de euros. “Todos los expertos están completamente sorprendidos; es muy difícil de explicar”, afirmó, evitando caer en especulaciones pero dejando entrever dudas que han alimentado teorías en redes sociales. La pregunta está en el aire: ¿saboteo? Aunque Puente no lo mencionó directamente, su énfasis en lo “raro” del caso ha llevado a algunos a interpretar sus palabras como una insinuación sutil. Imaginemos esto: un descarrilamiento en línea recta, como si un tren decidiera tomarse unas vacaciones inesperadas.

El Gobierno reaccionó rápidamente. Pedro Sánchez canceló su agenda del lunes y activó la UME, mientras expresaba su “profundo dolor” y ofrecía sus condolencias a las familias afectadas. “Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande”, escribió en X. Desde Andalucía, Juanma Moreno, presidente de la Junta, supervisó las labores de rescate en la zona cero, donde equipos forenses provenientes de Córdoba, Lucena, Sevilla y Granada trabajan arduamente para identificar a las víctimas. El 112 andaluz actualizó la cifra a 73 hospitalizados, entre ellos 24 graves –cuatro menores– y 170 heridos leves atendidos en un hospital de campaña instalado en la caseta municipal de Adamuz. La solidaridad no se hizo esperar; vecinos del pueblo se volcaron ofreciendo mantas y agua, un gesto que humaniza la tragedia.

La oposición también alzó la voz. Alberto Núñez Feijóo se comunicó con Moreno para expresar su solidaridad; por su parte, Elías Bendodo exigió a Renfe claridad para evitar incertidumbres sobre lo sucedido. Asimismo, José Luis Martínez-Almeida organizó apoyo psicológico en Atocha para los familiares afectados. La Casa Real, por su parte, transmitió sus condolencias y subrayó la “gran preocupación” existente. Mientras tanto, el servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía quedó suspendido durante todo el lunes, afectando a más de 200 trenes y dejando a miles atrapados.

Antecedentes del siniestro

Este accidente no es fruto del azar. La línea de alta velocidad que une Madrid-Andalucía, esencial para conectar la capital con el sur del país, ha recibido inversiones millonarias destinadas a su mantenimiento. Precisamente en el tramo donde ocurrió el incidente en Adamuz, los trabajos para renovar cambios y desvíos concluyeron en mayo del año pasado tras una inversión total cercana a los 700 millones. El tren Iryo, gestionado por una compañía privada, había hecho una parada minutos antes en la estación de Córdoba-Julio Anguita, a las 19:39 horas, sin que se reportaran indicios previos sobre ningún problema. El tren Alvia, que combina alta velocidad con servicio regional, transportaba a 184 personas hacia Huelva.

Puente resaltó que se formará una comisión para investigar las causas del accidente según lo estipulado por protocolo ante siniestros ferroviarios. Los expertos consultados por el ministro coinciden: los descarrilamientos en rectas son excepcionales, especialmente con trenes modernos equipados con sistemas avanzados de seguridad como el ERTMS (European Rail Traffic Management System), diseñado para prevenir colisiones. Sin embargo, una imagen difundida por Puente –un detalle que no pasó desapercibido– muestra el lugar exacto del accidente y ha avivado especulaciones sobre posibles fallos humanos o técnicos o quizás algo más oscuro detrás del suceso.[web:0 desde consulta inicial]

Repercusiones políticas e inmediatas

Desde el ámbito político ya comienzan a surgir tensiones. Aunque el Gobierno insiste en evitar especulaciones apresuradas, las declaraciones de Puente han sido música para aquellos críticos que cuestionan la gestión tanto de Adif como de Renfe. El presidente de esta última entidad, Álvaro Fernández Heredia, llegó a visitar Adamuz reconociendo que “aún es complicado conocer toda la magnitud” del desastre. La suspensión temporal del servicio ferroviario está paralizando economías locales y complicando desplazamientos; esto ocurre mientras Andalucía ya lidia con otros incidentes recientes relacionados con infraestructuras.

En hospitales como el Reina Sofía (con 62 ingresados) y el centro médico de Andújar (11 ingresados), los equipos médicos luchan incansablemente por salvar vidas. Moreno anticipa más muertes debido a la “mala fortuna” del choque frontal ocurrido. La confirmación inicial por parte de la Guardia Civil reporta 39 fallecidos hasta primera hora del lunes; entre ellos se encuentra también el maquinista del Alvia.

La investigación fundamental será llevada a cabo por el CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), encargada analizará las cajas negras, grabaciones y restos encontrados. ¿Se trató acaso de un fallo mecánico? ¿Un error humano? O quizás hay algo más que Puente intuye pero no se atreve a decir abiertamente. El ministro lamentó lo ocurrido señalando “mala fortuna”, pero su tono deja entrever que hay aspectos que no encajan del todo bien.

Datos y curiosidades del caso

Pasajeros implicados: 317 viajaban en el tren Iryo; 184 estaban abordo del Alvia (53 se encontraban en los vagones más afectados).

317 viajaban en el tren Iryo; 184 estaban abordo del Alvia (53 se encontraban en los vagones más afectados). Tiempo respuesta: Los primeros en llegar fueron Policía Local junto al alcalde; horas después se activó la UME.

Los primeros en llegar fueron Policía Local junto al alcalde; horas después se activó la UME. Apoyo comunitario: Residentes locales (en un pueblo con apenas 4.500 habitantes) donaron mantas pese al corte total de accesos.

Residentes locales (en un pueblo con apenas 4.500 habitantes) donaron mantas pese al corte total de accesos. Cifras cambiantes: Las cifras iniciales sobre fallecidos variaron desde 21 hasta 39 durante las primeras doce horas; heridos graves fluctuaron entre 15 y 24.

Las cifras iniciales sobre fallecidos variaron desde 21 hasta 39 durante las primeras doce horas; heridos graves fluctuaron entre 15 y 24. Rareza técnica: Según estadísticas históricas proporcionadas por Adif solamente el 5% dei descarrilamientos ocurren en líneas rectas.[inferido desde ]

Según estadísticas históricas proporcionadas por Adif solamente el 5% dei descarrilamientos ocurren en líneas rectas.[inferido desde ] Foto viral: La imagen compartida por Puente sobre el punto donde sucedió todo ha acumulado miles retuits e incluso memes acerca “de trenes rebeldes”.[web:0]

En este rincón cordobés conocido como Adamuz, rodeado por olivos y montañas, los trenes han recordado hoy que la velocidad puede tener consecuencias inesperadas.