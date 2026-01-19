Las 20 incidencias reportadas desde 2022 en el tramo ferroviario de Adamuz ante las que Óscar Puente hizo oídos sordos

Estaban avisados.

Y no una, sino varias veces.

Aun así, desde el Ministerio de Transportes que dirige el ‘teenager tuitero’ Óscar Puente (PSOE), la mejor solución fue hacer oídos sordos a los problemas que el tramo ferroviario de Adamuz (Córdoba) venía presentando desde años atrás.

Tampoco se podía esperar otra cosa de quien cada vez que comparece en sede parlamentaria presume de que el tren vive el mejor momento de su historia:

Dilo ahora PEDAZO DE SIN VERGÜENZA pic.twitter.com/FryDY61p8C — Abraham (@Migosh76) January 18, 2026

Y, aunque hay que esperar a que la investigación del terrible choque de dos trenes que ha sesgado, por el momento, la vida de 24 pasajeros concluya cuáles han podido ser las causas de tan trágico suceso, lo cierto es que ya se venía advirtiendo de una serie de deficiencias en ese punto.

Desde el año 2022 se vienen reportando no menos de una veintena de problemas en esa zona sin que hasta ahora, visto lo visto, se hayan tomado medidas serias.

De hecho, en la previa de Nochebuena InfoAdif daba cuenta el 23 de diciembre de 2025 de este problema:

⚠️Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía pueden registrar retrasos debido a una avería en uno de los desvíos entre Adamuz y Córdoba. Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) December 23, 2025

Por una incidencia en la infraestructura, los trenes de alta velocidad que circulan entre Villanueva de Córdoba y Adamuz pueden registrar retrasos.

Se está trabajando para solucionarla lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) October 30, 2025

Muchos usuarios de la red capturaron los mensajes de InfoAdif de los últimos años para comprobar que el punto ferroviario de Adamuz llevaba tiempo registrando incidencias que, como mínimo, tendrían que haber activado la alarma en el Ministerio de Óscar Puente.

Antes de que lo borren. Que nunca puedan decir que no conocían el estado de las vías ferroviarias y las averías constantes. pic.twitter.com/gKnmV1YpA2 — David Fenosa (@DavidFenosa) January 18, 2026

Los maquinistas también lanzaron avisos

El sindicato mayoritario de maquinistas solicitó en agosto de 2025 a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif AV) y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), tal y como cuenta ‘OkDiario’, que se redujese la velocidad máxima permitida en varias líneas de alta velocidad del AVE.

El sindicato SEMAF, a través de una carta, planteó bajar el límite de 300 kilómetros por hora a 250 km/h en corredores clave como Madrid–Sevilla, Madrid–Málaga, Madrid–Valencia y Madrid–Barcelona.

Entonces, los representantes de los maquinistas explicaron que las vías presentaban múltiples pequeñas imperfecciones que, al sumarse, provocaban vibraciones intensas y botes durante el recorrido de los trenes, especialmente cuando circulaban a la velocidad máxima actual. Estas anomalías, señalaron entonces, eran claramente perceptibles desde la cabina de conducción y se repetían en determinados tramos de la red.

Según el sindicato, este fenómeno incomodaba a los viajeros y suponía una sobrecarga constante para el material rodante y la propia infraestructura.

Los maquinistas estaban preocupados por una combinación de problemas técnicos acumulados que afectaba tanto a la seguridad como al confort, aunque no siempre superasen los límites legales de circulación.