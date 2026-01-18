Una tragedia.

Y otra vez en los trenes que tan desastrosamente gestiona el socialista Óscar Puente.

Un tren Iryo, que realizaba el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, descarriló este domingo en los desvíos de entrada a Adamuz, en Córdoba, y chocó de frente con otro tren que venía por la vía paralela.

Al menos 39 personas han muerto, uno de ellos el propio maquinista del tren de Renfe, 170 heridos leves, 75 personas ingresadas y 24 heridos graves, cuatro de ellos son menores, es el balance tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba).

El accidente ocurrió a las 19.39 horas, cuando un tren de Iryo que recorría el trayecto Málaga-Madrid ha descarrilado e invadido la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe que realizaba la ruta Madrid-Huelva, que también ha descarrilado.

Tal y como han señalado pasajeros del tren, ha descarrilado del coche 6 para atrás.

El incidente se produjo cuando el convoy invadió la vía adyacente, lo que ocasionó el descarrilamiento de un AVE de Renfe que se dirigía de Madrid a Huelva.

Los que vienen de detrás están diciendo que hay un fallecido. Y que el último vagón está tirado y destrozado entero. — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026

Adif no ha especificado ni el número de heridos ni la gravedad de los mismos.

La información oficial es concisa:

El tren de LD AV Iryo 6189 Málaga – Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por vía contigua circulaba tren de LD AV 2384 Pta. de Atocha – Huelva , que también ha descarrilado.

Ante esta situación, Adif decidió suspender inmediatamente todas las circulaciones de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Las rutas más afectadas incluyen trayectos esenciales como Málaga-Madrid, Sevilla-Madrid y conexiones hacia Huelva. Muchos pasajeros quedaron atrapados en las estaciones, obligando a las autoridades a activar protocolos para su evacuación y asistencia.

Detalles del suceso

El accidente tuvo lugar en los desvíos de Adamuz, un punto crítico en la línea AVE. El tren Iryo 6189, que se dirigía a Puerta de Atocha, fue el primero en salirse de la vía. Esta maniobra forzó al tren a ocupar el carril contiguo, donde chocó con el AVE que venía en sentido contrario.

Tren 1 : Iryo LD AV 6189 , viajando desde Málaga hacia Madrid , descarriló en los desvíos de la vía 1.

: , viajando desde hacia , descarriló en los desvíos de la vía 1. Tren 2 : Un AVE Renfe , procedente de Madrid hacia Huelva , fue impactado cuando el Iryo invadió su vía.

: Un , procedente de hacia , fue impactado cuando el invadió su vía. Heridos : Múltiples personas resultaron lesionadas, aunque no hay cifras oficiales al respecto. Los servicios de emergencia atendieron a los afectados en el lugar.

: Múltiples personas resultaron lesionadas, aunque no hay cifras oficiales al respecto. Los servicios de emergencia atendieron a los afectados en el lugar. Causa inicial: Se investiga un incidente relacionado con los desvíos, bajo la supervisión de Adif y otras autoridades competentes.

Los equipos de rescate actuaron rápidamente. Helicópteros y ambulancias se movilizaron para evacuar a los heridos. Tanto Renfe como Iryo mantuvieron informados a los pasajeros a través de sus redes sociales sobre las alternativas disponibles por carretera.

Impacto en la red ferroviaria

La suspensión del servicio afectó notablemente al eje ferroviario entre Madrid y Andalucía, uno de los más transitados del país. Miles de viajeros experimentaron retrasos o cancelaciones. Mientras tanto, Adif trabaja para restablecer el servicio aunque la recuperación se ve retrasada por las labores necesarias para retirar los trenes y revisar las vías.

En días recientes, esta línea ya había tenido problemas:

Retrasos ocasionados por robo de cable entre Córdoba y Guadajoz , ocurrido el 8 de enero.

y , ocurrido el 8 de enero. Cortes provocados por inundaciones en Castellar de la Frontera, debido al temporal llamado Francis.

Línea afectada Ruta principal Estado actual AVE Madrid-Sevilla Madrid-Sevilla-Málaga Suspendida AVE Madrid-Huelva Madrid-Huelva Suspendida Iryo Málaga-Madrid Málaga-Puerta de Atocha Suspendida

Los pasajeros reportan un ambiente caótico en estaciones como las de Córdoba, Sevilla y Málaga, donde además, Renfe está ofreciendo cambios gratuitos y autobuses sustitutos para mitigar el impacto.

El ‘efecto Óscar Puente’ y críticas al Gobierno

Este incidente ha reavivado el debate sobre cómo se gestiona el transporte ferroviario bajo el mandato del Gobierno liderado por Pedro Sánchez. En particular, se han incrementado las críticas hacia Óscar Puente, ministro de Transportes, quien ha sido señalado repetidamente por diversos problemas relacionados con Adif y Renfe. Algunos usuarios e integrantes de la oposición le han otorgado el apodo gafe Óscar Puente debido a una serie continua de contratiempos.

Una reciente sentencia vinculada al caso del Alvia que se accidentó en Santiago (2013) responsabiliza a Adif y exige medidas contra el Estado por lo sucedido.

que se accidentó en Santiago (2013) responsabiliza a y exige medidas contra el Estado por lo sucedido. Retrasos crónicos han afectado a Andalucía debido a robos reiterados de cables y efectos del clima adverso.

La oposición acusa al Gobierno central por negligencias relacionadas con el mantenimiento del servicio ferroviario.

Puente defiende las inversiones realizadas en alta velocidad, pero voces críticas apuntan que el desastre ferroviario bajo su gestión gana terreno en redes sociales. Este accidente suma otra mancha en un historial ya complicado: descarrilamientos previos, robos e interrupciones que tienen impacto directo sobre millones.

Con 52 años, Óscar Puente es ministro desde 2023. Abogado y exalcalde de Valladolid, es conocido por su estilo directo en redes sociales. Algunas anécdotas sobre él incluyen:

Controversiales tuits dirigidos al PP tras accidentes pasados.

Promesas sobre «trenes puntuales» desde su llegada al cargo, aunque las incidencias persisten.

Curiosamente, es aficionado del Athletic Club y utiliza analogías futbolísticas para ilustrar cuestiones políticas.

Afortunadamente, hasta ahora no se han confirmado fallecidos tras este choque en Adamuz, lo cual contrasta con tragedias anteriores como la ocurrida en Angrois (79 muertos). Las investigaciones están centradas en un fallo técnico relacionado con los desvíos y no apuntan inicialmente a error humano alguno.

Respuesta de autoridades y operadoras

La investigación está encabezada por Adif junto con peritos externos que revisan tanto las vías como la señalización y mantenimiento llevados a cabo en Adamuz. Por su parte, tanto Renfe como Iryo están coordinando medidas compensatorias:

Reembolsos completos. Autobuses gratuitos hacia diferentes destinos. Cambios sin costo adicional para los viajeros afectados.

Los servicios médicos atendieron principalmente a heridos leves; sin embargo, dos personas fueron trasladadas graves a hospitales cercanos en Córdoba. Los testimonios recogidos entre los pasajeros relatan un pánico inicial seguido por una evacuación ordenada.

Este tipo de fallos relacionados con desvíos recuerda incidentes ocurridos globalmente, como aquellos registrados en México u Oaxaca donde una ejecución apurada generó descarrilamientos similares . En España, aunque la red AVE cuenta con una extensión aproximada de 3.500 km, persisten vulnerabilidades causadas por actos vandálicos o condiciones climáticas adversas .

La oposición ha exigido que Puente comparezca ante el Congreso para dar explicaciones sobre lo sucedido. Tanto PP como Vox vinculan este efecto Óscar Puente con recortes presupuestarios que afectan directamente a la seguridad . Mientras tanto, Adif estima que podría restablecerse el servicio entre 24 y 48 horas si no surgen nuevos imprevistos .

Con una población cercana a los ocho millones habitando Andalucía, esta línea es crucial para la economía local así como para el turismo. El corte afecta también eventos importantes como ferias o viajes programados durante fines de semana . En redes sociales circulan imágenes compartidas por pasajeros mostrando trenes inclinados tras el accidente.

En respuesta a estos acontecimientos, Óscar Puente publicó un tuit afirmando: «Trabajamos sin descanso para esclarecer lo sucedido y restablecer todos los servicios». Su perfil ha generado memes irónicos acerca del gafe asociado . Antes de asumir como ministro, fue concejal y eurodiputado conocido por sus debates incisivos.

A continuación se presenta una tabla comparativa con otros incidentes recientes:

Incidente Fecha Causa Consecuencias Adamuz 18/01/2026 Desvío Iryo Heridos; corte Madrid-Andalucía Robo cable 08/01/2026 Vandalismo Retrasos AV Castellar Enero 2026 Agua temporal Suspensión Algeciras Santiago Alvia 2013 Velocidad excesiva 79 muertos

El Gobierno promete mejoras significativas en señalización digital mientras expertos insisten sobre la necesidad urgente invertir más recursos preventivos . Este último incidente pone nuevamente bajo escrutinio la fiabilidad del sistema ferroviario ante una demanda cada vez más creciente.

Mientras peritos llevan a cabo sus inspecciones detalladas, Córdoba vive momentos tensos ante esta situación imprevista. Residentes locales alertan sobre posibles riesgos asociados con esa zona curva donde ocurrió todo . La crisis ferroviaria bajo este Gobierno requiere acciones inmediatas si se quiere recuperar algo tan preciado como es la confianza ciudadana.

Por ahora, la vuelta a una normalidad operativa depende completamente del resultado exhaustivo que arrojen estas revisiones; mientras tanto, el eco del accidente resuena intensamente por todo el país.