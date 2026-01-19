3,1 millones de contribuyentes afectados

Hoy hablamos de un ataque silencioso pero muy real contra tu bolsillo: Hacienda ha pagado más de 44 millones de euros en intereses por devolver tarde el IRPF a millones de contribuyentes durante la última década.

Sí, lo que acabas de escuchar.

No es una cifra menor.

Ni una excepción aislada.

Son más de 3.086.749 contribuyentes los que entre 2015 y 2023 sufrieron demoras injustificadas en la devolución de su declaración de la renta, y la Agencia Tributaria ha tenido que pagar intereses por ello.

¿Sabes lo peor?

Que mientras Hacienda no devuelve lo que es tuyo a tiempo, tú cargas con el peso total de tus impuestos cuando toca pagar, sin descuentos, sin excusas y sin plazo.

Pero cuando toca devolver tu dinero…ahí el reloj corre lento, muy lento.

Cada año, miles de personas ven cómo sus devoluciones tardan meses… y Hacienda solo se «acuerda» de pagar intereses cuando ya tiene que cumplir la ley.

¿Quiénes son esos contribuyentes? Gente corriente: trabajadores, familias, autónomos… más de 3,1 millones de personas afectadas en 10 años.

Todo esto significa que dinero que debería haberte llegado hace meses… quedó tirado por la ventana porque la Administración jugó con tus tiempos, no con los suyos. Y tú, mientras tanto, esperando.

Es la historia de siempre: cuando Hacienda cobra, no hay demora.

Cuando Hacienda debe devolver, hay excusas, silencios, dilaciones y retrasos.

Pero ojo — no hablamos de casos aislados. Hablamos de 44 millones de euros que han salido de tus bolsillos más de lo necesario solo por la falta de agilidad de la Agencia Tributaria en cumplir con sus obligaciones básicas.

Porque esto no es solo burocracia. Esto es tu dinero.

Tu devolución. Tu vida.