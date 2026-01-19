Adrián RescueYou: «Sánchez ha hecho lo contrario de lo que prometió porque es un psicópata»

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo entrevista este 19 de enero de 2026 al reportero e influencer Adrián RescueYou.

Conocido por no casarse con nadie, RescueYou lo tiene claro:

“Busco hacer a la gente que piense por sí misma. Muchas personas que ven mis videos se dan cuenta de que la gente responde a temas políticos por dogmas o por ideología”.

Nació en 1993. No es periodista ni ha estudiado la carrera de Periodismo. Como él mismo dice: «Trabajé en Hostelería y en el sector del transporte. Soy un obrero». Sus preguntas a pie de calle son, por tanto, las de cualquier persona con espíritu crítico que se preocupa por lo que pasa en nuestro país.

Sobre la duración del Gobierno de Pedro Sánchez y el tan ansiado adelanto electoral por millones de españoles, Adrián lo tiene claro: “Sánchez se mantendrá aferrado al poder porque está hasta el cuello de corrupción. El poder es lo único que le salva”.

La entrevista ha dejado muchos titulares demoledores: