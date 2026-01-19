Adrián RescueYou: «Sánchez ha hecho lo contrario de lo que prometió porque es un psicópata»

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo entrevista este 19 de enero de 2026 al reportero e influencer Adrián RescueYou.
Conocido por no casarse con nadie, RescueYou lo tiene claro:
“Busco hacer a la gente que piense por sí misma. Muchas personas que ven mis videos se dan cuenta de que la gente responde a temas políticos por dogmas o por ideología”.
Nació en 1993. No es periodista ni ha estudiado la carrera de Periodismo. Como él mismo dice: «Trabajé en Hostelería y en el sector del transporte. Soy un obrero». Sus preguntas a pie de calle son, por tanto, las de cualquier persona con espíritu crítico que se preocupa por lo que pasa en nuestro país.
Sobre la duración del Gobierno de Pedro Sánchez y el tan ansiado adelanto electoral por millones de españoles, Adrián lo tiene claro: “Sánchez se mantendrá aferrado al poder porque está hasta el cuello de corrupción. El poder es lo único que le salva”.
La entrevista ha dejado muchos titulares demoledores:
“RescueYou es un mote de antes de hacer vídeos que pega con la temática de mi canal”
“Soy un obrero de los pies a la cabeza. No estudié periodismo, antes me he dedicado a Hostelería y Transporte”
“No dependo de marcas que me paguen x dinero por las visitas”
“Los propios hombres no sabemos cuándo es el día del hombre”
“Me echaron de un evento para normalizar la obesidad por preguntar cómo afecta la obesidad a la salud”
“Una mujer me dio un puñetazo por la espalda en una manifestación del 8-M”
“Quiero que la gente reflexione. Gracias a mis vídeos mucha gente se ha dado cuenta de que sólo tiene dogmas”
“Hay muy poca gente que sea consciente de la chupipandi que hay en el congreso entre periodistas y diputados”
“Me tiraba horas pidiendo preguntar en el congreso y no me daban turno de palabra”“Yo no sirvo para ser un vendido. Creo en la justicia y en luchar por los que lo necesitan. La enfermedad ELA no tiene ideología”
“Cuando pasó lo del apagón, salió la secretaria de comunicación del PSOE no a informar, sino a dar directrices a los periodistas de lo que había que decir”
“La pregunta por lo del accidente a los viajeros debería ser cuál es su experiencia como usuario”
“En el apagón hubo un claro culpable que era el gobierno central, pasó, echaron balones fuera y todo el mundo se ha olvidado”
“He visto a trabajadoras de centros de inmigrantes ilegales echarse novio con alguno de ellos. Es un incentivo sexual”
“He estado en barrios de izquierdas. Votan los problemas de los que luego se quejan”
“Hay zonas de Barcelona donde el raro es el nacional. Hay suciedad, degradación y delincuencia. No pueden dejar solas a sus hijas a partir de las 22:00”
“Llevan años criminalizando a los hombres en la izquierda y luego se extrañan de que los hombres voten a VOX”
“Una charo es una mujer de 50 años o más que siempre ha votado al PSOE, que suele vivir de lo público y que le dice a Sánchez que le mee en la boca y le diga que ha sido Franco”
“Sánchez está enfangado hasta el cuello y lo que le protege es ser presidente del gobierno. Se va a agarrar con uñas y dientes al poder porque es lo que le salva”
“Sánchez ha hecho todo lo contrario a lo que prometió antes de gobernar porque es un psicópata”
“Nunca te fíes del PSOE. Dejar el poder es muy difícil y más para el PSOE”