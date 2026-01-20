Brutal alegato de Antonio Naranjo contra Óscar Puente y la ‘Brunete Pedrete’: «Yo respeto a las víctimas pero no a ese majadero»

Es un clamor.

Los primeros datos que empiezan a conocerse de la investigación por el tremebundo choque de dos trenes de alta velocidad en la localidad cordobesa de Adamuz dejan bien a las claras la inacción que afectó directamente al Ministerio de Transportes.

Dicho en plata. El tuitero Óscar Puente estuvo más al mejillón, es decir a hacer sus comentarios despectivos en redes y en bloquear a todo aquel que no le baila el agua, que a preocuparse de las deficiencias que presenta la red ferroviaria.

Y ese domingo 18 de enero de 2026, a última hora de la tarde, pasó lo que venían denunciando muchos usuarios de los trenes y, especialmente, los maquinistas que veían frente a ellos el mal estado de algunas vías por las que transitaban a diario.

En el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), Antonio Naranjo se marcó un brutal alegato contra el político del PSOE y también contra esa ‘Brunete Pedrete‘ que reclama ahora que no se politice la desgracia acaecida en ese pueblo de Córdoba.

Este impresentable, que es el responsable de todo esto, ante esas advertencias, dichas educadamente, con los hechos en la mano, nos respondía y nos insultaba de esa manera. Este tío iba en agosto al Senado a decir que solo les falta esto, es decir, que con Franco funcionaban mejor los trenes. Lo que estoy diciendo es que ante las múltiples advertencias, ya no digo mías, que soy un simple periodista y para él un facha, de los responsables, de los sindicatos, de los maquinistas, este señor ha mirado para otro lado.

También exigió a la ‘Brunete Pedrete’ que ahora no salgan a criticar que los medios de comunicación reclamen explicaciones a Puente:

Entonces, cuando le ves que este tipo se ha dedicado a insultar a la gente, a negar los hechos, a vanagloriarse del estado del tren, y en todo caso a traspasar el Rodalies al Puigdemont de turno… pero es que no os admito es que si mueren ancianos en las residencias de Madrid, es una asesina Ayuso, pero hay 170.000 muertos más sobre los que no se puede hablar, ni dan explicaciones; si se estrella un petrolero en Galicia o un tren en Galicia y gobiernan los peperos, ahí sí son unos asesinos y unos criminales, pero que si este impresentable ha estado callado cuando se lo han advertido, no digo nosotros, los profesionales ferroviarios, durante meses insultando a la gente que lo contaba, ahora tenemos que ser todos muy razonables.

Y dijo claramente que él respeta a las víctimas, pero no al ministro: