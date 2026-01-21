Adamuz desnuda la incompetencia del Gobierno Sánchez y sentencia a Óscar Puente

Son más culpables que Judas.

Y no tienen escapatoria.

La incompetencia cuesta vidas. Y, tras siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, la corrupción y la ineptitud han ido creciendo al tiempo que los enchufes y los chanchullos.

La negligencia manifiesta durante años, en los que se han ignorado las advertencias de los usuarios e incluso de los maquinistas sobre el estado de las vías, es especialmente grave, sobre todo por las vibraciones y temblores que llevan meses circulando en las redes.

La infraestructura deja en evidencia la inutilidad del ministro tuitero, Óscar Puente, al frente de una de las carteras fundamentales para el funcionamiento del país.

Cabe recordar que Adif reportó hasta ocho incidencias en Adamuz el año pasado. Incluso en el Senado, la oposición preguntó al Gobierno específicamente por este tramo en junio.

La tragedia pone en evidencia el absurdo de la promesa del perro de presa de Pedro Sánchez de aumentar la velocidad de la alta velocidad a 350 km/h. Al contrario, los profesionales que transitan las vías a diario han solicitado que se reduzca la velocidad en diversos tramos, incluido aquel en el que se produjo el accidente —los trenes circulaban por debajo de la velocidad permitida—, debido al deterioro de la infraestructura.

Ni siquiera la excusa de la liberalización del transporte ferroviario en el país —algo obligatorio por tratarse de una directiva europea— resulta suficiente. Y es que, si esta ha sido la causa, sabiendo que la liberalización iba a producirse sí o sí, se trata de una muestra más de la inoperancia del Gobierno de Sánchez, que no aumentó la inversión en infraestructuras para soportar la mayor carga de tránsito.

Además, conviene recordar que el Ministerio de Transportes ha sido eje central de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo. Basta observar cómo las empresas dependientes de esta cartera han incrementado sus plantillas a dedazo limpio.

No, Óscar Puente: el tren no vive el mejor momento de su historia.

