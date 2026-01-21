¡España se merece un Gobierno que no mienta!

La verdad es que el enfoque escogido para esta edición de ‘La Retaguardia’ de miércoles 21 de enero de 2026 podría valer para cualquier día de esta legislatura y de otras, de este gobierno de socialistas mangantes y, por qué no, también de otros.

Pero obviamente nos circunscribimos al momento presente, en el que van a tener muy difícil explicar con detalle el trágico accidente de Adamuz en el que dos trenes de Alta Velocidad, el ojito derecho de Óscar Puente, colisionaron dramáticamente. Ahora buena parte del ‘muerto’ recae inexorablemente sobre el ministro de Transportes, que además coincide con el hecho de ser el bulldog oficial del Ejecutivo sanchista de mangantes y borregos.

En Periodista Digital ya hemos dejado clara nuestra postura, sí hay que politizar el dolor y hay que hacerlo exactamente como lo haría la izquierda radical, meapilas y palanganera.

En esta edición del programa matutino de Periodista Digital, vamos con los mejores analistas del momento: Ignacio Gil, subdirector de OkDiario, y Milagros Marcos, diputada del PP.

Sabemos que es realmente difícil pedirle a Sánchez que no mienta, porque es algo que lleva haciendo casi a diario durante más de un lustro. Pero no por ello vamos a dejar de decir que España no merece esto, merece unos mandatarios que les hablen a la cara con seriedad y como a un pueblo adulto.